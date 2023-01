Horizon Zero Dawn Remastered non sarebbe opera di Guerrilla

Secondo il report di un giornalista Horizon Zero Dawn Remastered potrebbe essere in sviluppo presso un team esterno a Guerrilla Games

Guerrilla Games ha tutto il desiderio di continuare ad investire e ad espandere il franchise di Horizon, e secondo alcuni rumor potrebbe persino essere in sviluppo una versione remastered di Horizon Zero Dawn per PlayStation 5, titolo uscito nel 2017 per PlayStation 4. Seppur alcuni rapporti abbiamo affermato che la presunta versione remastered sia in sviluppo presso Guerrilla Games, la verità potrebbe essere ben diversa.

A mettere le pulci all’orecchio di molti ci ha pensato il giornalista Colin Moriarty di Last Stand Media (ComicBook), dichiarando che la remastered del famoso videogioco non sarebbe in sviluppo presso Guerrilla Games, ma presso un team esterno e diverso. Il che potrebbe anche essere veritiero, vista la mole di progetti su cui la stessa Guerrilla Games è al lavoro.

Potremmo supporre che Guerrilla Games stia realizzando la remastered di Horizon Zero Dawn, tuttavia se la notizia fosse vera, ho sentito voci che affermano che sia in sviluppo presso un altro team.

ha chiosato lo stesso Colin Moriarty.

Ovviamente Moriarty non ha menzionato quale sia il team dietro lo sviluppo della versione remastered di Horizon Zero Dawn, o se possa essere uno studio first party interno di PlayStation, ad ogni modo vista la mole di lavoro di Guerrilla Games non stupirebbe più di tanto se fosse realmente così. Infatti tale remastered, ammesso che esista davvero, potrebbe davvero essere sviluppata da un team diverso dall’originale.

Non dobbiamo infatti dimenticare, come già accennato, che Guerrilla ha molte idee in sviluppo, confermate e non, proprio riguardo il franchise di Horizon, tra cui l’espansione di Horizon Forbidden West dal titolo Burning Shores, di cui è possibile leggere alcune informazioni in questo nostro articolo. Per saperne di più non vi resta che restare aggiornati sulle pagine di tuttoteK, e ricordarvi che potete trovare Horizon Zero Dawn e il suo seguito Hozizon Forbidden West in fortissimo sconto sul sito Instant Gaming.