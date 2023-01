Arriva la nuova gamma Swift Go di Acer, rinnovata nel design, ma sempre sottili ed estremamente portatili, vediamoli nel dettaglio

La 13a Gen e, Windows 11 approdano nella famiglia Swift Go di casa Acer, il produttore difatti ha lanciato oggi i primi modelli della nuova linea Swift Go, aggiungendo nuovi componenti all’apprezzata e rinomata famiglia Swift di notebook ideati per professionisti, creator e studenti. Inoltre, i nuovi Swift X 14 e Acer Swift 14 sono stati aggiornati con un design più moderno e, le ultime tecnologie con tutti gli strumenti necessari per aiutare gli utenti ad essere produttivi e connessi in mobilità.

I modelli Swift Go, Swift X 14 e Swift 14 si riconoscono subito per il design da veri ultrabook, linee incredibilmente sottili ed eleganti. Integrano caratteristiche definite come i bordi angolari e linee essenziali, che conferiscono ai notebook un aspetto più raffinato, rivolto a utenti in continuo movimento e alla ricerca di un look and feel più accattivante. La linea Acer Swift ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli ultimi anni, e lo Swift Edge è stato anche nominato vincitore del CES 2023 Innovation Awards.

Ha commentato così la presentazione James Lin, General Manager, Notebooks e IT Products Business Acer;

I nostri nuovi computer portatili Swift inaugurano il 2023 con un design completamente nuovo, moderno e di grande impatto visivo. I nuovi computer portatili Swift non sono solo belli da vedere, ma presentano una serie impressionante di tecnologie e funzionalità di ultima generazione, tra cui display OLED e ad alta risoluzione, batterie di lunga durata e nuovi processori Intel Core di 13a generazione che offrono prestazioni di prima classe

Acer i nuovi Swift Go: super sottili e leggeri con display OLED

I nuovi Swift Go 16 (SFG16-71) e Swift Go 14 (SFG14-71) combinano le ultime tecnologie e vantano un display OLED con refresh rate di 120 Hz. I sottilissimi notebook fanno del display uno dei punti di forza, sono infatti in grado di riprodurre immagini vivaci e realistiche con picchi di luminosità di 500-nit, copertura cromatica del 100% DCI-P3 e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Lo Swift Go 14 ha un display OLED da 14 pollici con risoluzione 2.8K (2880×1800), mentre lo Swft Go 16 si presenta con un display OLED da 16 pollici e risoluzione 3.2K (3200×2000).

Le tante ore di lavoro, apprendimento e gioco su questi portatili sono più liete grazie alla certificazione del display TÜV Rheinland Eyesafe, il formato 16:10 è poi volto alla produttività e favorisce l’interazione touch. La retroilluminazione delle tastiere e i touchpad OceanGlass dei notebook assicurano, infine, un’esperienza di utilizzo fluida e produttiva nello scorrimento delle pagine.

Spinti dai processori Intel CoreTM H-series di 13a generazione e riconosciuti come computer portatili della piattaforma Intel EvoTM, i nuovi Swift Go 16 e Swift Go 14 offrono prestazioni al top della gamma e un’autonomia eccezionale di oltre 9,5 ore. I processori Intel Core di 13a generazione con Intel Movidius VPU hanno un motore AI dedicato che permette pieno supporto nella gestione dei video, AI senza compromessi e una perfetta integrazione. I notebook sono anche forniti di Intel Unison.

Entrambi i notebook sono dotati di un sistema aggiornato di dissipazione a doppia ventola TwinAir, di due heat pipe in rame D6 e una feritoia sulla tastiera che espelle il calore e contribuisce a mantenere basse le temperature, migliorando le prestazioni e l’affidabilità nell’utilizzo ovunque si vada. L’elegante chassis unibody in alluminio è spesso 14,9 mm e le cornici sono estremamente sottili, con un rapporto corpo/schermo del 90%. Il modello da 14 pollici vanta cornici strette di soli 4,15 mm e un peso inferiore a 1,3 kg. La versione da 16 pollici ha invece delle cornici laterali che misurano 4,2 mm ed un peso molto contenuto, inferiore a 1,4 kg.

Swift Go 16 e Swift Go 14 sono pronti a soddisfare qualsiasi necessità di lavoro, scuola e progetti creativi. Entrambi hanno una varietà di porte compresa la USB Type-C con Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e un card reader MicroSD. I notebook Swift Go possiedono gli ultimi strumenti basati sull’AI dedicati alle video conferenze, quali AI Background Blur, AI Automatic Framing ed AI Eye Contact. La webcam 1440p con Temporal Noise Reduction (TNR) fornisce un’elevata qualità video, anche in condizioni di scarsa luminosità, e lavora in perfetta sincronia con la tecnologiaAcer PurifiedVoice di riduzione del rumore tramite AI, ottenendo così immagini e suoni limpidi e chiari per videoconferenze e lezioni. Il Wi-Fi 6E rapido e affidabile permette ai notebook di collegarsi in qualsiasi condizione. Entrambi Swift Go 16 e Swift Go 14 supportano memorie SSD PCIe Gen 4 fino a 2 TB e RAM LPDDR5 fino a 16 GB.

Acer Swift X 14: le massime prestazioni grazie alle nuove GeForce RTX

Lo Swift X 14 (SFX14-71) scatena il potenziale di creator professionisti o alle prime armi con le sue avanzate CPU e GPU dedicate. I processori Intel CoreTM H-series di 13a generazione offrono la potenza necessaria e forniscono il supporto per l’integrazione di GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop. Questi notebook performanti sono stati approvati per NVIDIA Studio e arrivano con gli NVIDIA Studio Drivers preinstallati, permettendo ai creator di fare di più grazie a questo supporto, abilitando eventuali collaborazioni con altri software creativi.

L’avanzato sistema di dissipazione dello Swift X 14 include due grandi ventole che richiamano più aria all’interno e mantengono basse le temperature interne, grazie anche alla feritoia nella tastiera e alla doppia heat pipe in rame D6. La scocca ridisegnata ha lasciato spazio per una batteria più capiente che permette un utilizzo continuativo fino a 9,5 ore, dunque un’intera giornata di produttività ad alte prestazioni.

Il meraviglioso display OLED 2.8K da 14 pollici con refresh rate a 120 Hz vanta una copertura cromatica DCI-P3 del 100% e certificazione VESA DisplayHDRTM TrueBlack 500. Il luminosissimo pannello raggiunge i 500-nit di picco e vanta un contrasto molto elevato, oltre a colori brillanti e immagini fedeli alla realtà, assicurando al contempo una lettura confortevole e limpida dei testi. I creator possono collaborare senza interruzioni in mobilità grazie alla webcam 1440p QHD e Acer PurifiedVoice con AI Noise Reduction. Infine le porte, che comprendono due USB Type-C e HDMI 2.1 e un card reader MicroSD, permettono ai creator di connettere display, stampanti e altre periferiche.

Prezzi e disponibilità

Il modello Acer Swift Go 16 (SFG16-71) sarà disponibile in Italia a marzo a partire da 1.099 euro, mentre lo Swift Go 14 (SFG14-71) sarà disponibile in Italia a febbraio a partire da 999 euro. Per il modello Swift X 14 invece (SFX14-71G) sarà disponibile in Italia ad aprile a partire da 1.499 euro. Chiudiamo con lo Swift 14 (SF14-71) che arriverà in Italia a gennaio a partire da 1.699 euro. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.