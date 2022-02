Ubisoft apre le porte ad una possibile acquisizione

Durante l’ultima assemblea degli investitori, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha sostenuto che la compagnia potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di acquisizione

Negli ultimi periodi il mercato videoludico è stato caratterizzato da una mole impressionante di acquisizioni, con Microsoft e Sony che hanno letteralmente tenuto banco in tal senso (e pare non abbiano ancora finito), seppur con portata decisamente differente. A far loro compagnia abbiamo trovato anche colossi del calibro di EA, Take-Two Interactive e Tencent, seppur in maniera minore. A far rumore, comunque, è sicuramente stato l’acquisto da parte della casa di Redmond di Activision Blizzard, ma anche un altro dei publisher più noti del settore potrebbe presto essere oggetto di un’acquisizione, almeno stando alle parole del Yves Guillemot, CEO di Ubisoft.

Ubisoft potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di acquisizione

Sin dall’acquisto della casa di Call of Duty e Diablo, gli appassionati e gli esperti del settore hanno iniziato a chiedersi quale altro publisher third party avrebbe seguire la stessa strada, con il nome di Ubisoft che è più volta balzato agli onori della cronaca (e delle speculazioni). Ed alimentare le fiamme della possibilità ci ha pensato lo stesso Yves Guillemot, CEO della compagnia, che durante l’ultima riunione degli azionisti è stato proprio interrogato in merito a tale questione. E la risposta fornita è stata decisamente chiara, con Guillemot che ha confermato come il publisher possa tranquillamente continuare a rimanere indipendente, ma che non verranno scartate a priori eventuali proposte di acquisto da parte di altre grosse realtà.

Queste le parole del CEO Ubisoft relativamente all’ipotesi di acquisizione:

“Abbiamo sempre preso ogni decisione puntando all’interesse dei nostri interlocutori, siano essi impiegati, giocatori o azionisti. Ubisoft può rimanere indipendente: abbiamo il talento, la solidità finanziaria ed un ampio portfolio di IP originali per farlo. Detto ciò, si dovesse presentare una eventuale offerta di acquisizione, il consiglio di amministrazione si preoccuperà di vagliarla accuratamente, sempre nell’interesse dei soggetti sopra elencati. Abbiamo degli asset di grande prestigio, oltre ad una solidità economica in grado di permetterci l’indipendenza, così da creare un importante valore nel futuro, grazie anche alla nostra forza lavoro, il settore progettazione, la tecnologia, le IP e la nostra community. Sono questi i motivi che ci permettono di fornire contenuti di grande qualità ad un ampio numero di piattaforme. Ovviamente non speculeremo in caso di qualsiasi potenziale possibilità di acquisto della compagnia.”

Vale la pena ricordare come l’acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft sia stato in parte favorito anche dalle problematiche interne all’azienda emerse in tempi recenti, ed anche Ubisoft sembrerebbe trovarsi in una situazione in parte simile, fattore che apre la porta ad una sorte analoga. Ovviamente solo il tempo potrà dirci come andrà ad evolversi la questione, ma noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati sull’argomento, pertanto vi invitiamo a rimanere in nostra compagnia.

