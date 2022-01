Gigabyte annuncia le nuove schede madri B660 e H610

Gigabyte, produttore leader nel settore, ha annunciato le schede madri delle serie B660 e H610, con il nuovo design termico “estremo”

“Sistema di alimentazione avanzato, design termico estremo con archiviazione e trasmissione ultraveloci le collocano al top per qualità e Ricerca e Sviluppo”. Con queste parole Gigabyte annuncia le sue nuove schede madri appartenenti alla famiglia B660 e H610.

Non bada a spese Gigabyte, che per le nuove arrivate riserva il meglio disponibile sul mercato. Caratterizzate da un design DrMOS VRM fino a 16+1+1fasi, ciascuna di esse supporta fino a 60 ampere con design termico a copertura completa. Così da offrire il meglio per supportare perfettamente i più recenti processori Intel Core di dodicesima generazione, di cui ve ne abbiamo parlato specificatamente durante la recensione dell’Intel i5-12600K. Le due configurazioni di memoria DDR4 e DDR5 con funzioni XMP offrono performance straordinarie, oltre a prestazioni superiori in termini di archiviazione, espansioni e flessibilità di rete.

Dopo aver cominciato con i chipset B560, Intel ha introdotto la funzione di overclocking della memoria nell’ultimo chipset B660 che supporta sia DDR4 che DDR5, guadagnando il consenso degli utenti verso la serie B. Per consentire un’alimentazione stabile per la CPU durante il funzionamento ad alta velocità e per migliorare l’overclocking XMP sulla memoria, con la massima stabilità assicurata anche da pad termici da 5 W/mK per una dissipazione del calore avanzata e una migliore stabilità nell’area VRM.

Gigabyte annuncia le nuove schede madri B660/H610

Le schede madri Gigabyte B660 continuano a supportare DDR4 e DDR5 dai chipset Z690. Migliorati dall’esclusivo design del layout, i modelli con supporto DDR4 possono raggiungere una velocità di 5600 MHz, mentre i modelli DDR5 beneficiano della nuova architettura di memoria per fornire elevata efficienza energetica, bassa latenza e basso consumo energetico. Inoltre, le schede madri Gigabyte B660 DDR5 implementano diverse funzionalità avanzate della gamma Z690. La funzione “DDR5 Unlocked Voltage” può sbloccare ad esempio l’intervallo di regolazione della tensione nativa della memoria DDR5, che consente agli utenti di raggiungere un clock di memoria più elevato con maggiore stabilità.

Inoltre, l’impostazione del BIOS è stata conseguentemente ottimizzata, con il “DDR5 Auto Booster”, funzione che permette di incrementare la frequenza nativa delle DDR5 da 4800 MHz a 5000 MHz con un semplice click e di aumentare automaticamente le memorie dopo il caricamento di Windows. Ciò fa si che i miglioramenti delle prestazioni avvengano durante l’utilizzo reale del computer. La tecnologia “DDR5 XMP Booster” consente agli utenti di scegliere rapidamente tra più profili di overclock della memoria integrati e preimpostati.

La funzionalità “XMP 3.0 User Profile” consente agli utenti di creare e memorizzare i profili XMP in autonomia per sprigionare le prestazioni estreme delle memorie. Migliorata sotto tutti gli aspetti, la frequenza di memoria delle schede madri Gigabyte B660 DDR5 può essere aumentata a XMP 6000 MHz.

Questo design non solo beneficia delle massime prestazioni di trasferimento a 7000 MB/s dell’ultimo controller SSD PCIe 4.0, ma fa si che gli utenti possano anche migliorare la velocità di accesso configurando un sistema in RAID.

Per quanto riguarda la connettività, le schede madri della serie Gigabyte B660 AORUS e GAMING sono dotate di Ethernet da 2,5 Gb e di rete 802.11ax WiFi 6/ 802.11ac per la massima flessibilità di rete. Con una configurazione corretta, gli utenti possono usufruire di una rete ad alta larghezza di banda senza problemi durante il gioco online o l’archiviazione in rete. In termini di espansione esterna, modelli di schede madri Gigabyte B660 selezionati adottano tecnologia USB 3.2 Gen2x2 Type-C da 20 Gbps e il design delle porte USB 3.2 Gen 2 Type-C frontali offre una velocità di trasmissione più rapida ed efficiente degli archivi esterni.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.