Samsung smart tv Series 7, un’offerta Unieuro imperdibile!

Guardare la tv dopo una lunga giornata lavorativa, o semplicemente pesante, può essere un modo per sfogarsi e rilassarsi un po’ guardando le vostre serie tv o film preferiti. Sappiate che potete farlo con questa magnifica Samsung Smart TV Series 7 in offerta su Unieuro!

La TV è diventata una dei migliori amici dell’uomo, questa è ormai una cosa risaputa da tutto il mondo, ma perché guardare i nostri programmi preferiti quando possiamo farlo su una smart tv di ottima qualità? E ovviamente, quando si pensa alla qualità delle smart tv, il primo nome che viene in mente è Samsung, che in termini di qualità non ci ha mai delusi, specie se parliamo poi della nuova serie S24 degli smartphone. Ma ora, tornando sul discorso smart tv, su Unieuro potete trovare in offerta la Smart TV Samsung Series 7 ad un prezzo davvero imperdibile e accessibile a tutti, ovvero a soli 369,99 euro invece di 499,90 euro! Più di 100 euro di sconto, pensate un po’!

Per accedere all’offerta tutto quello che dovete fare è cliccare qui.

Samsung TV Series 7, la soluzione smart che ci piace!

Perché consigliamo l’acquisto di questa smart tv? La vera domanda è perché non consigliarlo? Questa smart tv ha proprio tutto ciò di cui si può mai aver bisogno. Partiamo dal design, molto semplice, minimalista e sottile, in grado di adattarsi a ogni muro della casa. Poi c’è da considerare la risoluzione HDR 4K, che dona il massimo della qualità visiva a ogni immagine che passa sullo schermo. In più c’è anche la possibilità di tenere tutto in un unico posto, la Smart Hub, da cui potete scegliere rapidamente il vostro film o la vostra serie tv preferita! A questo si aggiungono anche oltre 200 contenuti, tra film e serie tv, che potete scegliere in maniera del tutto gratuita. Ha anche una Gaming Hub, per gli amanti dei videogiochi, grazie alla quale potete scegliere l’app di gaming, che sia cloud gaming oppure direttamente il servizio di streaming.

Tutto questo e tanto, ma tanto altro, in questa grandiosa smart tv ad un prezzo super accessibile! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte imperdibili come questa e tanto altro!