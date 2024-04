Motorola Edge 50 Pro: ufficiale con display certificato Pantone

Motorola Edge 50 Pro è ufficiale, il primo smartphone con display e fotocamera certificati Pantone, scopriamolo

Motorola Edge 50 Pro è ufficiale e si presenta come il primo smartphone al mondo con display e fotocamera certificati Pantone. Una vera e propria rivoluzione per gli amanti della fotografia e per tutti coloro che desiderano un’esperienza visiva di altissimo livello.

Motorola Edge 50 Pro: design elegante e prestazioni da urlo

Lo smartphone sfoggia un design elegante e moderno, con un corpo sottile e leggero realizzato in pregiati materiali. Il display pOLED da 6,7 pollici offre una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, garantendo immagini fluide e nitide.

Il potente processore Snapdragon 7 Gen 3 assicura prestazioni fluide e reattive, mentre la batteria da 4.800 mAh con ricarica TurboPower a 125W permette di ricaricare il dispositivo da 0 a 100% in soli 18 minuti.

Motorola Edge 50 Pro: fotocamera eccezionale con intelligenza artificiale

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza di Motorola Edge 50 Pro. La fotocamera principale da 50MP con sensore ultra-sensibile e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) cattura immagini nitide e luminose in qualsiasi condizione di luce.

La fotocamera ultra-grandangolare da 13MP consente di immortalare paesaggi mozzafiato e panorami suggestivi, mentre il teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e zoom ibrido 50x permette di avvicinarsi ai soggetti con una qualità senza precedenti.

Software e configurazioni

Lo smartphone è basato su Android 14, l’ultima versione del sistema operativo di Google, e offre 3 anni di major update e 4 anni di patch di sicurezza. Lo smartphone è disponibile in tre raffinate colorazioni: Luxe Lavender, Moonlight Pearl e Black Beauty. Gli utenti possono scegliere tra due configurazioni di memoria: 8GB di RAM + 256GB di storage e 12GB di RAM + 256GB di storage.

Prezzo e disponibilità

Motorola Edge 50 Pro è già disponibile in India ad un prezzo di partenza inferiore a 360 euro. L’arrivo sul mercato europeo è previsto per le prossime settimane.

Che ne pensate dello smartphone Motorola? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!