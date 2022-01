Hogwarts Legacy: confermata l’uscita nel 2022?

Un tweet comparso in rete sembrerebbe confermare al 2022 la data di uscita dell’attesissimo titolo Warner Bros. Hogwarts Legacy

Mentre Warner Bros. si prepara a rilasciare un nuovo trailer diretto ad Hogwarts Legacy, in rete stanno rimbalzando i rumor che vedono l’uscita dell’atteso titolo pronta ad un ennesimo rinvio, con una finestra di lancio non più fissata al 2022. Il motivo sarebbe da ricondurre a numerose problematiche che ne stanno rallentando lo sviluppo, una situazione tale che potrebbe portare il debutto ufficiale al prossimo anno. A mitigare in parte le preoccupazioni dei fan, però, ci ha pensato una nuova voce di corridoio, che sembrerebbe scongiurare questa sventurata ipotesi.

Hogwarts Legacy potrebbe non veder posticipata ulteriormente la data di uscita nel 2022

A far rimbalzare l’ennesimo rumor, ci ha pensato l’account Twitter AccountNGT, noto per aver diffuso in anteprima assoluta i primi screenshot di Star Wars Eclipse, ancora prima che il titolo venisse annunciato ufficialmente. Secondo il post comparso sul social network, l’unico motivo che potrebbe causare un ulteriore slittamento del titolo Warner Bros., è da ricondurre unicamente al numero di giochi che potrebbero uscire durante la medesima finestra temporale. Certo, questo non esclude a priori un nuovo rinvio, ma qualora il tutto dovesse trovare conferma, sarebbe indice di uno sviluppo affatto afflitto dalle problematiche indicate in apertura di news.

The only thing that could delay Hogwarts Legacy to 2023 is the amount of games that will be released in the same period — AccountNGT (@AccNgt) January 16, 2022

In aggiunta a ciò, vale la pena citare il tweet di Warner Play Brazil, che ha incluso Hogwarts Legacy tra le uscite del publisher fissate per il 2022. Anche in questo caso, vale la pena sottolineare come tale post non escluda uno slittamento dell’ultima ora, ma per lo meno fornisce una più che attendibile panoramica su quelli che sono i piani della compagnia per i prossimi 12 mesi.

Prima di salutarvi, e rinnovarvi l’invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è attualmente in sviluppo per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Se nell’attesa di saperne di più avete voglia di recuperare una manciata di giochi a prezzo scontato, vi ricordiamo che su Instant Gaming potete trovare tantissime offerte dedicate.