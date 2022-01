Casinò e mondo digitale: un connubio vincente

I casinò online sono riusciti a rivoluzionare l’industria del gioco online, fornendo un mondo nuovo e molto più coinvolgente

Fino a pochi anni fa pensare di poter giocare online a poker piuttosto che alle slot era considerato follia. Tuttavia, data la crescita esponenziale in campo tecnologico, i casinò online sono presto diventati numerosi e particolarmente apprezzati per tutta una serie di caratteristiche tra cui il semplice accesso e i costi contenuti.

Per aumentare la facilità di utilizzo e coinvolgere maggiormente i propri utenti, le varie società di gambling online hanno persino sviluppato applicazioni mobile dedicate. Si stima infatti che circa 10 milioni di americani giochino regolarmente nei casinò online e molti lo facciano da smartphone, e questi numeri sono in aumento ogni anno. Ma perché il gioco online è così apprezzato?

Le cause del successo

Quest’ultimo è dunque diventato una delle attività più popolari su Internet. Nella fattispecie, in Italia tra il 2020 e il 2021 c’è stato un grandissimo incremento nei ricavi: sono circa 1.200 milioni di euro gli introiti generati dai casinò online, oltre il triplo rispetto al 2016. Oltre all’innovazione in tema di giochi e i numerosi bonus di benvenuto, ad aver contribuito a questa crescita esponenziale sono stati i tantissimi casinò online legali autorizzati dall’Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Stato; in tal modo, l’offerta disponibile si amplia sempre più, e con essa i vari premi per i giocatori che si iscrivono per la prima volta.

Il futuro del gioco online

Il gioco online continuerà a crescere anche in questo 2022, in maniera simile all’eCommerce i cui migliori siti sono stati annunciati su La Repubblica. Ricordiamo infatti come questo era visto con diffidenza, ma negli ultimi anni i rivenditori online non sono mai stati così apprezzati e sono diventati una realtà crescente che si affianca al modello tradizionale di commercio al dettaglio.

Oltre alla semplice giocata, spesso le piattaforme di gioco online desiderano cercano anche il coinvolgimento emotivo: molti giochi online offrono un’esperienza interattiva totalmente ridisegnata, dove sono inseriti temi particolarmente ricercati come competitività, storia e spesso una classifica online.

Un altro tassello del quale bisogna tenere conto quando parliamo del futuro dei casinò online è sicuramente la realtà virtuale. Replicare l’atmosfera e l’esperienza di un casinò tradizionale è difficile, ma sappiamo bene come la tecnologia è in continua evoluzione, e ciò che si credeva impossibile fino a poco tempo fa è poi diventato realtà. Con l’ingresso in campo del metaverso, il poter giocare un torneo di poker da remoto con il proprio avatar potrebbe rappresentare lo step successivo della naturale evoluzione dei casinò online.

