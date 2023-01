Sharper: è uscito il trailer del nuovo film con Sebastian Stan

Sharper: è uscito il trailer ufficiale del nuovo film con Sebastian Stan come protagonista, dove interpreta un truffatore

Avete capito proprio bene, cari lettori: è in arrivo un nuovo film con protagonista il celebre attore Sebastian Stan. Questa volta calcherà le vesti di un truffatore, infatti già nel trailer ufficiale, che è uscito proprio oggi, Stan si prepara ad ingannare un miliardario.

La pellicola è targata Apple Original e vede nel cast anche una strepitosa Julianne Moore.

Noi siamo sicuri che Sharper catturerà la vostra attenzione. Come vi abbiamo anticipato, il progetto è targato Apple Original Films ed il cast è squisitamente hollywoodiano, capitanato da un impeccabile Sebastian Stan.

Stan è celebre soprattutto per il ruolo nel franchise dell’universo Marvel in cui interpreta Soldato d’Inverno. Nel film Sharper, invece, veste i panni di un uomo furbo disposto a truffare un miliardario per vendetta. Nel cast è presente anche Julianne Moore, che interpreta una donna astuta e ricca nonché madre del personaggio interpretato da Sebastian Stan. Nonostante siano molto simili tra loro, finiranno per tenersi testa in un gioco di potere che potrebbe rivelarsi pericoloso.

Ma bando alle ciance, vi mettiamo di seguito il trailer in modo che possiate gustarvelo!

Sharper: un thriller psicologico ricco di intrighi nel trailer

Ambientato a New York, il film mostra che non è tutto oro quello che luccica. Le apparenze possono ingannare ed è una caratteristica che unisce gran parte dei membri della famiglia protagonista. Inseguendo uno schema ben delineato il cui focus è un gioco di potere, ogni personaggio ha un obiettivo da raggiungere che punta al denaro. In particolare, madre e figlio sembrano avere la stessa ambizione. Al momento Apple TV+ ha svelato molto poco della trama, ma dal trailer possiamo comprendere che Max, il personaggio interpretato da Sebastian Stan, vuole vendicarsi della sua famiglia e mettere a segno un colpo miliardario. Sua madre, interpretata da Julienne Moore, a sua volta è una truffatrice esperta che si muove negli ambienti della lussuriosa Manhattan ed infatti ha un nuovo compagno particolarmente ricco (per non dire milionario).

Eppure madre e figlio non sembrano agire sulla stessa lunghezza d’onda. Anzi, Max è intenzionato a truffare la madre con un piano astuto. Con il supporto di una sua fiamma, farà in modo di sedurre ed incastrare il figlio dell’attuale compagno miliardario di sua madre. In un lungo gioco di potere, lussuria, vendetta e gelosia, Sharper si preannuncia essere un thriller neo-noir avvincente. Il cast si arricchisce di nomi interessanti come Justice Smith, Darren Goldstein, Briana Middleton e John Lithgow.

Vi ricordiamo che la pellicola arriverà in streaming su Apple TV+ a partire dal 17 febbraio 2023.

Non vediamo allora che arrivi la data di uscita per vedere questo nuovissimo e promettente thriller! Noi come sempre, vi terremo aggiornati su tutte le novità e voi, nel frattempo, mi raccomando…stay tuned!

