Motorola Moto G22: lo smartphone dal design elegante

Motorola presenta il nuovo Moto G22, l’ultimo smartphone della serie moto G. Vediamo assieme le sue caratteristiche

Motorola è entusiasta di presentare l’ultimo arrivato della famiglia moto G, il moto G22, caratterizzato da un design elegante e raffinato e da una qualità dei materiali ancora più elevata. Dotato di una quadrupla fotocamera da 50MP, un display Max Vision da 6,5″ a 90Hz e una batteria a lunga durata da 5.000mAh, il moto g22 offre agli utenti tutta la potenza necessaria per svolgere tutte le attività quotidiane.

Motorola Moto G22: le caratteristiche

Con il nuovo moto g22, gli utenti potranno sperimentare foto più nitide e dettagliate con una sensibilità alla luce molto elevata, per scatti perfetti soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, grazie al sensore della fotocamera principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel. Motorola ha aggiunto un obiettivo ultra-wide 118º per poter effettuare inquadrature 4 volte più ampie e ottenere foto panoramiche perfette: grazie a questa lente, catturare un paesaggio urbano o scattare una foto di gruppo non è mai stato così facile.

Il dispositivo dispone inoltre di un sensore di profondità dedicato che permette di trasformare le foto di tutti i giorni in ritratti dall’aspetto professionale. A completare il comparto fotografico è presente una fotocamera Macro Vision, con la quale è possibile avvicinarsi fino a 2,5 volte in più ad un oggetto rispetto a un obiettivo standard, per catturare primi piani estremi e visualizzare piccoli dettagli. A completare il sistema di fotocamera, è presente una selfie camera frontale da 16MP.

Il display Max Vision del nuovo moto g22 ha una diagonale da 6.5″ ed è stato arricchito con un refresh rate da ben 90Hz: maggiore fluidità dello schermo per un’esperienza di gioco ed intrattenimento ancora più immersiva.

Dal punto di vista stilistico, moto g22 è stato pensato per distinguersi. Il suo design è stato completamente rinnovato, la scocca è stata realizzata utilizzando un resistente polimero acrilico e rifinito con un processo di placcatura ottica. Questo ha permesso di ottenere finiture più pregiate e di introdurre nuove e particolari colorazioni. Inoltre, il design è anche idrorepellente, in modo da proteggere le componenti interne da pioggia e schizzi.

Il moto g22 dispone infine di una batteria da 5000mAh in modo da poter supportare gli utenti per tutta la giornata, sia per lavoro che per svago, senza preoccuparsi di dover ricaricare la batteria. Il sistema operativo è Android 12, ultima release del sistema operativo, che offre un’interfaccia grafica nuova ed più user-friendly, grazie all’assenza di personalizzazioni software o applicazioni duplicate. Infine, con My UX, sarà possibile utilizzare le Moto Actions, gesture che gli utenti conoscono e amano: torcia veloce, cattura rapida, screenshot con tre dita e altro ancora.

Disponibilità e prezzo

Il moto g22 sarà disponibile nelle prossime settimane in due colorazioni: Cosmic Black ed Iceberg Blue a un prezzo di 219,90€.

