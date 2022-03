GTAV e GTA Online: preload disponibile per PS5 e Xbox Series X/S

Il preload per le versioni PS5 e Xbox Series X/S di GTAV e GTA Online è ora disponibile. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo aver presentato, soltanto negli scorsi giorni, le nuove aggiunte in arrivo con la versione PS5 e Xbox Series X/S di GTAV, ora Rockstar Games annuncia che il preload di tale versione, che include anche quello per GTA Online, è finalmente disponibile. Vi potranno accedere tutti gli utenti che hanno effettuato la prenotazione, in modo tale da poter iniziare a giocare fin dal day one, senza ulteriori attese. Siete pronti a scoprire tutte le novità contenute in queste nuove versioni?

Disponibile su PS5 e Xbox Series X/S il preload di GTAV e GTA Online

Mentre tutto il mondo rimane in attesa di notizie su un nuovo capitolo, il quale, secondo gli analisti, non dovrebbe vedere la luce prima del 2023, i fan si preparano ad accogliere le versioni PS5 e Xbox Series X/S di GTAV e GTA Online, il cui preload è già disponibile. Stando a quanto dichiarato, esse prevedono nuove modalità grafiche con una risoluzione che raggiungerà i 4K e 60 FPS. A queste si aggiungono poi opzioni per il ray tracing, texture migliorate, caricamenti più rapidi e varie altre migliorie che promettono un’esperienza di gioco davvero next gen.

Le migliorie però non saranno solo grafiche: infatti per GTA Online arriverà la Selezione Carriera, grazie alla quale si potrà accedere al gioco con una proprietà commerciale, un veicolo, un’arma, GTA$ extra e la possibilità di aggiungere varie ed utili migliorie. Sarà infine possibile trasferire il proprio personaggio (così come tutti i progressi di gioco di GTAV) dalle versioni PS4 e Xbox One, tramite il Social Club di Rockstar Games. Il lancio previsto per queste nuove versioni è fissato per il prossimo 15 marzo in formato digitale, mentre ad aprile saranno disponibili anche in formato fisico.

E voi che ne pensate? Siete ansiosi di scoprire tutte le novità che queste nuovissime versioni next gen hanno offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.