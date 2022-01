Gran Turismo: evento streaming in arrivo a Febbraio?

Si moltiplicano i rumor secondo i quali nel mese di Febbraio dovrebbe tenersi un evento streaming dedicato all’attesa esclusiva PlayStation Gran Turismo 7

I rumor relativi ad un nuovo State of Play previsto per il mese di Febbraio stanno circolando oramai da un bel po’, come vi abbiamo più volte riportato anche noi. Una delle ipotesi aveva ventilato un evento previsto per Gennaio, dedicato a GhostWire: Tokyo e Gran Turismo 7, ma nelle ultime ore avevano iniziato a circolare notizie in merito ad uno slittamento dell’esclusiva PlayStation sviluppata da Polyphony. Fortunatamente l’infausto allarme sembrerebbe essere rientrato, almeno stando ad una ulteriore notizia che, per quanto ancora non ufficiale, avrebbe per il momento allontanato lo spettro del rinvio.

Gran Turismo 7 protagonista di un evento streaming previsto per Febbraio?

A tranquillizzare gli animi dei fan del racing, ci ha pensato l’insider Tom Henderson, il quale ha confermato che il gioco si mostrerà nel corso di un evento previsto proprio il 3 di Febbraio, quindi leggermente più in là rispetto alle supposizioni iniziali. Secondo Henderson il ritardo sarebbe da imputare a Kazunori Yamauchi, il producer del titolo, il quale non avrebbe potuto essere presente per rispondere alle domande, qualora il tutto si fosse effettivamente svolto alla fine del mese in corso. Ha inoltre aggiunto che il gioco non dovrebbe subire ritardi, rispetto alla tabella di marcia che lo vedrebbe in uscita il prossimo 4 di Marzo.

This event is now taking place on February 3rd. Apparently, the reason for the short-notice delay was that Yamauchi wanted to be at the event to answer questions, but couldn't be there for whatever reason. March 4th release seems to be happening! 🙂 https://t.co/To40aFLrd8 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 26, 2022

Certo, non essendo Gran Turismo 7 entrato ufficialmente in fase gold, eventuali slittamenti possono sempre essere dietro l’angolo, ma a meno di comunicazioni ufficiali da parte di Sony e Polyphony, per quanto ci riguarda, allo stato attuale non ci sono motivi che possano portare a pensare all’ennesimo rinvio. Pertanto, noi di tuttoteK continuiamo ad attendere con impazienza il 4 di Marzo, visto che siamo curiosi di vedere all’opera il nuovo capitolo di questo popolare franchise.

