Destruction AllStars diventa free-to-play?

Prendono quota i rumor secondo i quali Destruction AllStars, una delle prime esclusive PS5, potrebbe presto abbracciare il modello free-to-play

Non ci sono dubbi che l’accoglienza riservata da pubblico e critica a Destruction AllStars, una delle prime esclusive ad essere sbarcata su PS5, sia stata quanto mai tiepida, il tutto sin dal lancio, avvenuto lo scorso Febbraio. E nonostante il supporto fornito da Lucid Games, lo sviluppatore del titolo, i vari aggiornamenti che hanno visto protagonista il gioco non sono riusciti a ribaltare la situazione. Sembra, però, che Sony sia pronta a concedere un’ultima chance a questo peculiare multiplayer a base di veicoli, che potrebbe presto diventare free-to-play, almeno stando ad un rumor.

Destruction AllStars: il modello free-to-play nel futuro del gioco?

A ventilare l’ipotesi ci ha pensato una piccola indagine comparsa su Reddit, in seguito all’ultimo spegnimento dei server, avvenuto per la consueta fase di manutenzione. Nel post in questione, si può leggere che se si provava ad avviare il gioco durante questo switch off, le sfide che di solito compaiono nella parte inferiore dello schermo, venivano indicate tramite una linea di codice. Vale la pena considerare come ciascuna di queste righe riportasse la parola F2P all’interno, elemento che ha dato il via a tutte queste speculazioni. La prova di quanto appena letto la potete trovare subito qua sotto.

Di certo, se confermato, il passaggio al modello free-to-play per Destruction AllStars, non sarebbe il primo cambio di rotta per questa travagliata esclusiva PlayStation: il gioco è stato inizialmente reso disponibile in forma gratuita, per un paio di mesi, tramite il servizio PlayStation Plus, ed in seguito aveva visto il suo prezzo di commercializzazione passare da $69,99 a $19,99.

Ovviamente, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Sony o degli sviluppatori, vi invitiamo a prendere la notizia con tutte le cautele del caso.