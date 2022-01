GhostWire Tokyo: il gioco riceve un rating anche in Taiwan

Il filo fantasma della capitale nipponica riceve un rating nelle zone vicine: il Taiwan approva la forse imminente uscita di GhostWire Tokyo

Dopo l’ultimo posticipo di GhostWire Tokyo annunciato da Bethesda lo scorso anno, il team di sviluppo e publisher ha dichiarato che il gioco sarebbe arrivato a inizio 2022, cioè in questo periodo: ad avvalorare questa speranza provvede un recente rating ricevuto dal gioco in Taiwan. Il fatto di trovarci tutti nella finestra prevista senza particolari annunci rende lecito aspettarsi che non ci siano posticipi all’orizzonte, e stando ai recenti sviluppi è possibile che le cose restino così. Abbiamo un tweet di Gematsu in cui è emersa la classificazione del titolo per il territorio taiwanese, come vedrete.

Il rating di GhostWire Tokyo in Taiwan: uscita imminente?

Gematsu ha messo in evidenza che GhostWire: Tokyo ha ricevuto un rating in Taiwan, e a rendere eclatante la cosa provvede il fatto che la classificazione tenda a precedere il lancio. Inoltre, il gioco di Bethesda è stato classificato recentemente anche in Corea. A questo punto, è lecito presumere che il gioco action-adventure con visuale in prima persona sia giunto quasi al termine del suo ciclo di sviluppo. Per dare un’idea dell’attesa che ci può separare dal lancio, i recenti leak asseriscono che avremo ulteriori dettagli sul titolo nell’arco di questo mese tramite i trailer e gli eventi mediatici.

Quando lo farà, il gioco uscirà su PS5 e PC. Non è l’unico titolo concepito (quasi) esclusivamente per Sony sul fronte console: lo stesso vale anche per il recente ed eccellente Deathloop, che abbiamo incluso nella nostra classifica dei 10 migliori giochi del 2021. Per il resto, però, il futuro del publisher sembra essere tinto quasi esclusivamente di verde. Ricordiamo infatti che Microsoft ha acquisito il colosso mediatico Zenimax, di cui Bethesda è una semplice costola. I fan delle console in azzurro potrebbero dunque ricevere perlopiù progetti “secondari” di questo tipo nel prossimo futuro. Staremo a vedere.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della classificazione, potremmo vedere il gioco a breve?