Trust: ecco il nuovo mouse wireless GXT 980 REDEX

Trust GXT 980 REDEX, Il mouse gaming wireless perfetto per lavorare e giocare, un mouse versatile e dalle ottime prestazioni per professionisti e appassionati

Trust, azienda leader nella realizzazione di accessori tech e gaming, risponde alle esigenze del mercato presentando il nuovo mouse GXT 980 REDEX che, grazie alla bassa latenza sia in modalità cablata che wireless, è ottimo per lunghe sessioni di gioco e intense giornate di lavoro.

Con il boom del mercato hi-tech, diretta conseguenza della pandemia, si è accelerato il processo di digitalizzazione di aziende e professionisti, creando nuove modalità di lavoro e home-schooling. Secondo una recente indagine di GfK, i mouse da gioco rappresentano al momento la metà di tutte le vendite in questo settore. Si tratta di una tendenza in crescita dato che un numero sempre maggiore di utenti utilizza oggi il proprio mouse gaming sia per giocare che per lavorare.

GXT 980 REDEX: design, batteria e pulsanti meccanici

Il mouse GXT 980 REDEX di Trust è dotato inoltre di una batteria ricaricabile integrata, che garantisce fino a 50 ore di gioco continuo. Di longevi e reattivi pulsanti meccanici Kailh, che durano fino a 80 milioni di clic. Grazie alla bassa latenza sia in modalità cablata che wireless, le azioni dei giocatori sono veloci come le loro reazioni, garantendo ottime performance di gioco. Inoltre, l’interruttore a LED on/off permette di andare in risparmio energetico al termine delle partite di gioco, o durante la pausa lavorativa.

Il design lineare è pensato per il comfort, con i sei pulsanti regolabili che consentono di personalizzare il dispositivo e adattarlo al proprio stile di gioco. Il software incluso consente agli utenti inoltre, di regolare le impostazioni macro e l’illuminazione RGB su profili specifici.

GXT 980 REDEX: le caratteristiche principali

Selezione della velocità, 200-10.000 DPI

Bassa latenza wireless, gioca senza fili o via cavo durante la ricarica

Batteria ricaricabile incorporata, fino a 50 ore di gioco continuo

Illuminazione RGB personalizzabile, per abbinare il proprio mood

Pulsanti meccanici Kailh durevoli, testati fino a 80 milioni di clic

6 pulsanti programmabili

ricarica tramite cavo Type C in dotazione

TRUST GXT 980 REDEX: disponibiltà, prezzo e nuovo logo

GXT 980 REDEX sarà disponibile in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online, al prezzo di euro 39,99. Sulla confezione e sul mouse compaiono il nuovo logo che conferma un’identità di brand ancora più innovativa e moderna.

Cosa ne pensate di questo nuovo mouse wireless di Trust? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it.