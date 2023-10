Front Mission 1st Remake Limited Edition: svelata la data d’uscita!

Recentemente, Microids ha svelato la data d’uscita di Front Mission 1st Remake Limited Edition, che arriverà su PS5 e Xbox Series X | S in una versione retail unica

Presentata ad inizio di quest’anno, la Front Mission 1St Remake Limited Edition ha finalmente una data di lancio su PS5 e Xbox Series X | S, fissata per il prossimo 5 dicembre. La versione sarà retail e sarà unica per entrambe le piattaforme. Ideata da Microids, questa Limited Edition conterrà vari oggetti fisici esclusivi realizzati dagli artisti che hanno dato vita al gioco. Per l’occasione, l’azienda ha anche mostrato un nuovo trailer, che trovate qua sotto.

Front Mission 1St Remake Limited Edition: data d’uscita e nuovo trailer da Microids!

La Limited Edition include:

Il gioco Front Mission 1St Remake

Un’esclusiva figurina lenticolare

Il manuale di gioco stampato

2 litografie

In Front Mission 1St Remake giocherete nei panni di un membro dell’O.C.U. o dell’U.C.S., personalizzando il vostro Wanzer e usando strategicamente la vostra potenzia di fuoco e il terreno per avere la meglio sui vostri avversari. Nell’anno 2090, i conflitti mondiali vengono combattuti utilizzando gigantesche macchine da guerra chiamate Wanzers. L’isola di Huffman, l’unico luogo in cui l’Unione Cooperativa Oceania (O.C.U.) e gli Stati Continentali Unificati (U.C.S.) condividono un confine terrestre, è un focolaio di conflitti. Un plotone di ricognizione dell’O.C.U., guidato dal capitano Royd Clive, è incaricato di indagare su un impianto di munizioni degli Stati Uniti. Subiscono un’imboscata dai Wanzers dell’U.C.S., scatenando una serie di eventi che fanno precipitare l’intera isola in guerra.

Front Mission 1St Remake Limited Edition ha una data d’uscita fissata su PS5 e Xbox Series X | S per il prossimo 5 dicembre 2023. Fateci sapere se acquisterete il titolo di Microids qui sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!