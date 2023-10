Consigli per la manutenzione regolare delle recinzioni in giardino

La recinzione di una casa è un prodotto imprescindibile per chi vuole proteggere adeguatamente gli spazi esterni come il giardino

Alcuni utili consigli per la corretta manutenzione delle reti per recinzioni in giardino per disporre di una struttura resistente e bella da vedere.

I vantaggi delle recinzioni da giardino

La recinzione di una casa è un prodotto imprescindibile per chi vuole proteggere adeguatamente gli spazi esterni come il giardino, la zona posta nelle vicinanze della piscina e non solo. Può essere realizzata in tantissimi stili e materiali differenti con l’obiettivo principale di creare la necessaria sicurezza perimetrale per mettersi al riparo dagli occhi indiscreti dei vicini e dei passanti e da tanti potenziali rischi anche per i propri amici a quattro zampe.

Tuttavia, per accedere a una soluzione ottimale destinata a durare lungamente nel tempo, è fondamentale rivolgersi a un’azienda specializzata come nel caso di Retissima Srl. È un interlocutore presente sul mercato ormai da tanti anni ed è capace di offrire un servizio chiavi in mano che prevede la progettazione di recinzioni in legno oppure in ferro con tanto di supporto in fase di posa.

Il progetto viene sviluppato da un professionista che conosce alla perfezione le esigenze delle persone che dispongono di uno spazio esterno da proteggere. I principali vantaggi non riguardano soltanto la sicurezza e la cura degli animali che vivono nello spazio verde, ma anche la privacy per mettersi al riparo da occhi indiscreti.

Tra l’altro le recinzioni di qualità, come ad esempio i modelli Suez, El Paso e California dell’azienda, donano un tocco di eleganza e di design, rendendo il giardino più accogliente di quanto non lo sia già.

Per altro sono tutti prodotti che vengono realizzati con materiali ecosostenibili per tutelare opportunamente l’ambiente e proteggono gli spazi e gli stessi animali domestici dal possibile arrivo di cinghiali e da altre minacce.

Il problema della manutenzione

Le recinzioni in legno e in ferro, come qualsiasi altra struttura posizionata a contatto con gli agenti climatici, deve fare i conti con un fenomeno di progressivo degradamento dovuto al trascorrere del tempo. Nonostante queste soluzioni vengano realizzate con dei materiali di qualità, è comunque necessario occuparsi periodicamente della manutenzione anche perché possono riportare dei danneggiamenti.

Per avere un approccio funzionale e ottenere dei risultati importanti, è necessario differenziare l’intervento di manutenzione rispetto ai materiali utilizzati. Le recinzioni in legno sono certamente quelle che richiedono lavori periodici regolari. Il legno offre un bellissimo impatto scenografico creando uno stile unico e inimitabile ma al tempo stesso soffre le escursioni termiche, l’eccessiva esposizione ai raggi solari e non solo.

Per occuparsene al meglio e proteggere la superficie da qualsiasi rischio, è importante applicare un sigillante penetrante. L’applicazione deve essere effettuata ogni tre o quattro anni per proteggere la recinzione dagli insetti ma anche dai danni che vengono causati dall’acqua che potrebbe infiltrarsi all’interno del legno e danneggiarlo.

Ogni paio d’anni bisognerebbe procedere con la pulizia della superficie utilizzando una soluzione molto delicata che preveda acqua in abbinamento al sapone. Infine per il legno è anche indispensabile procedere con un trattamento a base di vernice oppure di colore, a seconda del tipo di recinzione di cui si dispone.

Manutenzione del ferro

La manutenzione è necessaria anche per le recinzioni metalliche che proteggono la casa e il giardino da qualsiasi rischio. Innanzitutto, bisogna procedere con trattamenti regolari per evitare la ruggine e quindi la corrosione che potrebbe deturpare la bellezza e la solidità di tutta la struttura.

Il trattamento deve essere effettuato con un prodotto che rispetti l’ambiente e che al tempo stesso permetta di creare una protezione rispetto a tante condizioni climatiche pericolose sotto questo punto di vista come la pioggia e la neve. Tra l’altro, c’è da considerare che quando ci sono dei temporali è possibile l’accumulo di acqua nella parte inferiore della recinzione e questo comporta un rischio concreto di ruggine.

Dunque, bisogna fare molta attenzione nel trattare efficacemente soprattutto questa parte della struttura e magari usare un classico tubo da giardino per rimuovere quest’acqua impantanata per evitare tutti i danni che possono essere causati. Inoltre, periodicamente è consigliato effettuare una o più passate di vernice per rinfrescare il colore.

C’è da dire che comunque l’intervento di manutenzione richiede poco tempo soprattutto se ci si organizza con i giusti prodotti e con piccoli attrezzi come il pennello per procedere più velocemente al trattamento.

Ulteriori consigli

Ci sono ulteriori consigli di cui tener conto per eseguire una buona manutenzione regolare nel tempo. Oltre ai vari trattamenti per proteggere dalle avversità climatiche, è necessario anche controllare la stabilità dei pali ed eventualmente intervenire con delle saldature oppure una sostituzione.

È anche consigliabile eliminare eventuali piante rampicanti ed erbacce che potrebbero danneggiare la struttura e creare un problema dal punto di vista estetico. Infine un’altra situazione che con il passare del tempo si potrebbe verificare, è quella in cui la rete si sposti leggermente dalla sua posizione originaria.

Questo potrebbe dipendere da tanti fattori come la caduta di un albero che la colpisce. Se dalla verifica dovesse risultare una posizione alterata della rete, è bene riposizionarla come da progetto originale.