Front Mission 1ST Remake: presentata la limited edition

Microids ha presentato la limited edition di Front Mission 1ST Remake. Scopriamone il contenuto e tutti i dettagli in questa news dedicata

È in arrivo una limited edition per Front Mission 1st Remake, il gioco sviluppato da Forever Entertainment per Microids. L’edizione limitata sarà per Nintendo Switch e arriverà nei negozi nella primavera del 2023, ed è ora disponibile per il preordine. In Nord America, l’edizione limitata già ora è disponibile ad essere preordinata. La Limited Edition includerà: il gioco completo Front Mission 1st Remake per Nintendo Switch, un’esclusiva imagine lenticolare, il manuale di gioco in formato fisico e 2 litografie.

Front Mission 1st Remake: limited edition e introduzione al titolo

Nell’anno 2090, i conflitti mondiali vengono combattuti utilizzando gigantesche macchine da guerra chiamate Wanzers. L’isola di Huffman, l’unico luogo in cui l’Unione Cooperativa Oceania (O.C.U.) e gli Stati Continentali Unificati (U.C.S.) condividono un confine terrestre, è un focolaio di conflitti.Un plotone di ricognizione dell’O.C.U., guidato dal capitano Royd Clive, viene incaricato di indagare su un impianto di munizioni dell’U.C.S.

Il plotone subisce un’imboscata da parte dei Wanzers dell’U.C.S., innescando una serie di eventi che fanno precipitare l’intera isola in guerra. Vestendo la divisa di un membro dell’O.C.U. o dell’U.C.S., il giocatore potrà personalizzare il proprio Wanzer, pianificare la strategia e usare la potenza di fuoco e il terreno per ottenere un vantaggio sull’avversario.

Le Key feature del gioco, invece, sono:

Un’avventura ambientata in un complesso universo geopolitico, in cui si dovrà scegliete da che parte e sviluppare due diverse campagne militari.

Ogni parte del Wanzer del giocatore è personalizzabile, per migliorane la potenza di fuoco, la difesa, la velocità e aumentare l’efficienza in combattimento.

Per avere la meglio sull’avversario, si dovrà tenere conto dell’ambiente circostante e sviluppate la migliore strategia possibile.

Il remake offre il gioco in 3D con grafica ed effetti migliorati. È possibile giocare in modalità moderna con nuove funzionalità o sperimentate il gameplay originale.

Queste erano le novità sulla limited edition di Front Mission 1st remake per Nintendo Switch. Rimanete sintonizzati su tuttoteK per ulteriori aggiornamenti. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming.