PUBG Mobile: arriva la collaborazione con Polaris!

Il più grande Battle Royale mobile del mondo unisce le forze con il leader dell’innovazione off-road. PUBG mobile e Polaris si uniscono per portare due nuovi veicoli side-by-side

PUBG Mobile, uno dei giochi mobile più popolari al mondo, è entusiasta di annunciare la sua partnership con Polaris Inc., leader mondiale nel settore powersport, per introdurre due nuovi potenti veicoli off-road all’interno del gioco. Questa nuova collaborazione mette a disposizione dei giocatori i Polaris RZR, veicoli dotati di prestazioni ineguagliabili per affrontare qualsiasi tipo di terreno off-road.

PUBG Mobile: off road insieme a Polaris!

I giocatori avranno accesso al Polaris RZR Pro R 4 in PUBG Mobile, il side-by-side (SxS) più avanzato e performante del settore, che offre ai piloti una potenza rivoluzionaria e una maneggevolezza eccezionale. Per coloro che preferiscono un motore turbo, il Polaris RZR Turbo R 4 è una soluzione incredibilmente reattiva, straordinariamente agile e robusta, dotata di un sistema di sospensioni attive per il massimo controllo. Holly Spaeth, Vice Presidente Corporate Branding and Partnerships di Polaris ha dichiarato:

Sulla sabbia, sulla neve, sullo sterrato o ora nel mondo virtuale di PUBG MOBILE, le nostre creazioni offrono la combinazione definitiva di stile e prestazioni. Siamo entusiasti di presentare i nostri veicoli a un nuovo pubblico e non vediamo l’ora di vedere come i giocatori utilizzeranno i modelli Polaris RZR nel gioco per dominare la concorrenza sul campo di battaglia!

Oltre a ribadire quanto ritengano importante questa collaborazione si sottolinea che oltre al rilascio di Polaris RZR Pro R 4 e RZR Turbo R 4, è possibile sbloccare anche un Buggy in edizione limitata ispirato a Polaris. Questo fuoristrada, disponibile nei colori Blue Strike e Desert Blast, unisce resistenza, forza e velocità. Perfetto per scivolare sulla sabbia di Nusa o per correre sull’erba rigogliosa di Livik, il Buggy ispirato a Polaris è stato meticolosamente progettato per affrontare ogni avventura.

