PS Plus: un rumor ci parla già dei giochi di aprile

Chi possiede una console Sony conosce molto bene le gioie del PS Plus, soprattutto in vista dei giochi di aprile, come evidenziato da un rumor che sta circolando in rete

L’utente di Dealabs, billbul-kun, ha infatti pubblicato recentemente un post riguardante alcuni rumor sui giochi di aprile del PS Plus. Il tutto con alcune informazioni e dettagli sulle offerte proposte da casa Sony. Vediamo dunque in breve di che cosa si tratta!

PS Plus: quali saranno i giochi più papabili per aprile?

Prima di proseguire vogliamo farvi una piccola postilla riguardante i giochi di aprile del PS Plus. Si tratta ovviamente di un rumor e quindi, come per definizione, si tratta pur sempre di una voce di corridoio e quindi non c’è ancora niente di ufficiale. Detto questo vediamo quali potrebbero essere i titoli più possibili.

L’utente billbul-kun ha dunque postato che, stando alle informazioni in suo possesso, i prossimi titoli in arrivo potrebbero essere Hood: Outlaws and Legends della Focus Entertainment per PS5 e PS4, Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated per PS4 di THQ Nordic (che ricordiamo per la saga di Broken Sword, Warhammer 40.000 e WWE) ed infine Slay the Spire di Mega Crit Games per PS4.

Tra gli altri recenti annunci in casa Sony, pare che sia stata la stessa casa produttrice a confermare le voci su un certo Project Spartacus e ad annunciare che, a giugno, ci sarà addirittura una raccolta di centinaia di titoli ottenibili grazie a tre livelli diversi di abbonamento. Insomma, sembra che ne vedremo davvero delle belle!

Ad ogni modo, mentre aspettiamo di verificare tali voci, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!