GIGABYTE: ecco la nuova serie di schede video

GIGABYTE TECHNOLOGY, produttore leader di hardware gaming premium, ha annunciato oggi le ultime e più avanzate schede video della serie GeForce RTX

Basate sull’architettura NVIDIA Ampere, AORUS GeForce RTX 3090 Ti XTREME WATERFORCE 24G, e GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G. Progettata per i gamer, i creatori di contenuti e i data scientist più esigenti, la GeForce RTX 3090 Ti, ha una dotazione record di 10.752 CUDA core e vanta 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP e 320 Tensor-TFLOP di potenza. Oltre a 24 GB della più veloce memoria GDDR6X a 21 Gbps, che garantisce 1 TB/s di ampiezza di banda di memoria.

GeForce RTXT 3090 Ti: soluzioni termiche WATERFORCE che WINDFORCE

Con l’uscita delle GeForce RTX 3090 Ti, la progettazione termica delle schede video riveste un ruolo cruciale, a causa della necessità di un maggiore wattaggio, per supportare completamente le prestazioni di calcolo delle schede stesse. GIGABYTE fornisce soluzioni termiche sia di tipo WATERFORCE che WINDFORCE, che soddisfano entrambe i vari requisiti e le esigenze delle schede video degli utenti.

La scheda grafica AORUS XTREME WATERFORCE è pensata per gli utenti che cercano le migliori prestazioni, e un’esperienza d’uso silenziosa in una scheda video raffreddata a liquido. Viene fornita con una soluzione di raffreddamento a liquido preinstallata, progettata per un funzionamento stabile e ottimale.

La GAMING OC, una scheda grafica classica e popolare di GIGABYTE, si concentra su prestazioni e stabilità, cosa che la rende adatta a tanti e differenti target di utenti. Le schede di entrambe queste serie possono essere usate per l’IA approfondita e pesanti carichi di sviluppo 3D.

GeForce RTXT 3090 Ti: AORUS XTREME WATERFORCE

La scheda video AORUS GeForce RTX 3090 Ti XTREME WATERFORCE 24G, è dotata di un radiatore ottimale in alluminio da 360 mm, con superficie e volume di dissipazione aumentati per una maggiore efficienza termica, e tre ventole a doppio cuscinetto a sfera da 120 mm che mantengono la scheda grafica stabile e fresca anche con pesanti overclock.

L’ampia piastra di rame è a contatto diretto con la GPU, la VRAM e altre parti critiche, migliorando in modo efficiente la conduttività del calore. Il robusto tubo FEP riduce al minimo, la perdita di liquido e ha un’elevata stabilità termica così come un’elevata tolleranza alla pressione che incrementa notevolmente la durevolezza e il ciclo di vita del prodotto.

La lunghezza del tubo di 460 mm facilita l’installazione del radiatore sui pannelli superiore e frontale del case del PC e i tubi sono posizionati sul retro della scheda, in modo da evitare interferenze con il sistema di raffreddamento della CPU. Inoltre, la superficie della scheda grafica è impreziosita visivamente da diverse rifiniture artigianali, texture spazzolate e specchiate, che le conferiscono un aspetto di alta gamma, professionale e lussuoso.

GeForce RTXT 3090 Ti: GAMING OC

La GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G è dotata del sistema di raffreddamento WINDFORCE 3X, che prevede tre esclusive ventole a pale a rotazione alternata, camera di vapore, 8 tubi di calore in rame composito, 3D active fan e screen cooling. Queste tecnologie di raffreddamento forniscono una dissipazione del calore, ad alta efficienza e mantengono bassa la temperatura della scheda video in ogni momento, permettendo di ottenere performance più elevate e più stabili.

L’angolo e la forma delle pale delle esclusive e aggiornate ventole sono state affinate con precisione, in abbinamento al bordo triangolare e alla striscia curva 3D, sulla superficie della ventola per convogliare uniformemente il flusso d’aria.

Queste ventole di raffreddamento aggiornate, possono generare una maggiore quantità di aria circolante alla stessa velocità della ventola. Con il design del doppio cuscinetto a sfera, la sua struttura ha una migliore resistenza al calore ed efficienza rispetto alla struttura a manicotto.

GAMING OC: Alte prestazioni e raffreddamento efficiente

La ventola centrale ruota in senso opposto per ottimizzare il flusso d’aria per la dissipazione del calore, consentendo prestazioni più efficienti a una temperatura più bassa. La camera di vapore è direttamente a contatto con GPU, VRAM e MOSFET e trasferisce in modo efficiente il calore generato dai nuclei interni verso la zona più fresca del dissipatore.

Inoltre, il design Screen Cooling estende il dissipatore di calore, per consentire al flusso d’aria di attraversarlo, offrendo una migliore dissipazione del calore e basse temperature di lavoro per l’intera scheda grafica. Il doppio interruttore BIOS integrato consente agli utenti di scegliere tra la modalità OC e SILENT in base alle proprie esigenze, senza usare alcun software.

Entrambe le modalità offrono le impostazioni ottimali messe a punto da GIGABYTE, fornendo una funzionalità pratica e più flessibile. In aggiunta, la cover metallica con superficie spazzolata e specchiata esalta l’arte della texture, rendendo la scheda più gradevole esteticamente e più adatta agli utenti che prediligono un design elegante e semplice.

GeForce RTXT 3090 Ti: sistema di alimentazione multifase

Le schede video GIGABYTE utilizzano un sistema di alimentazione multifase per consentire ai MOSFET di funzionare a temperature più basse. Inoltre, questo design offre protezione da sovratemperatura e bilanciamento del carico per ciascun MOSFET. Le induttanze e i condensatori certificati Ultra Durable offrono prestazioni eccellenti e una maggiore durata del sistema.

Il backplate non solo rafforza la struttura generale, ma previene anche che il PCB si pieghi o che cadano parti. Per offrire una migliore esperienza utente, le schede grafiche AORUS e GAMING OC sono fornite ai clienti con una garanzia di 4 anni (si richiede la registrazione online entro 30 giorni dalla data di acquisto) in modo che questi possano divertirsi giocando e creando contenuti, senza alcuna preoccupazione.

Cosa ne pensate di questa nuova serie di schede video di GIGABYTE? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it.