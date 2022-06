Windows 11: la funzione di verifica della privacy è utilissima

La nuova funzione di verifica della privacy di Windows 11 è utilissima, scopriamola insieme in questo articolo

Microsoft, sta lavorando alla nuova dashboard sulla privacy per Windows 11. All’interno dell’app Impostazioni, dove è possibile vedere esattamente quali app o strumenti hanno accesso a funzioni hardware sensibili, come la fotocamera, il microfono o la posizione. È possibile monitorare attivamente l’utilizzo o vedere cosa stanno facendo.

Inoltre il colosso dell’informatica, sta integrando la nuova schermata della privacy nella pagina esistente “Privacy e sicurezza” delle Impostazioni. È possibile vedere l’elenco delle app che utilizzano la fotocamera, la posizione o il microfono e quando lo fanno. Non è perfetto, perché la funzione non consente di scoprire quando le funzioni hardware sono utilizzate da un determinato driver, ma è comunque molto utile.

In Windows 10, le autorizzazioni hardware possono essere un po’ confuse e, Microsoft non fornisce molte informazioni sull’utilizzo delle app. Mentre è possibile vedere quale app sta utilizzando il microfono direttamente sulla barra delle applicazioni, non è possibile visualizzare l’elenco delle app che hanno precedentemente avuto accesso alla funzionalità hardware.

Come si può vedere nell’immagine seguente, la nuova schermata della privacy di Windows 11 è piuttosto utile e non è difficile accedervi una volta che si sa dove guardare. Per accedere alla funzione, aprite le Impostazioni e andate su Privacy e sicurezza > Autorizzazione app.

Possibilità di scelta tra gli hardware

Questa pagina consente di scegliere tra hardware come la fotocamera, la posizione e il microfono. Se si seleziona “telecamera”, è possibile vedere la sua “Attività recente” facendo clic sul menu a discesa, come si può vedere nella schermata seguente.

Il menu consente di sfogliare la timeline dell’utilizzo della fotocamera. Allo stesso modo, è possibile monitorare l’attività di richiesta dell’app per altre funzioni hardware, come il microfono o la posizione.

Mai è stato cosi utile uno strumento per la privacy

Troverete cose ovvie come Microsoft Edge che usa la vostra posizione e Microsoft Teams che usa il vostro microfono, ma potreste vedere cose più sorprendenti come un’app di terze parti che accede silenziosamente alla posizione mentre è in esecuzione in background.

Come accennato all’inizio, la funzione non consente di scoprire quando un particolare processo o driver ha ottenuto l’accesso a determinate autorizzazioni, come l’accesso alla posizione o al microfono. Queste funzioni hardware sono fondamentali perché possono essere spesso usate per spiare dove ci si trova o cosa si sta facendo con una fotocamera o un microfono.

Windows non ha mai avuto uno strumento per la privacy così utile, ma sembra che Microsoft stia prendendo provvedimenti per migliorare i controlli sulla privacy nel sistema operativo. Google ha aggiunto una funzione simile ad Android con la versione 12 e anche l’implementazione di Google è tutt’altro che perfetta.

Oltre ai nuovi controlli sulla privacy, Microsoft sta esplorando anche nuove funzionalità della barra delle applicazioni per il sistema operativo, tra cui gli aggiornamenti dinamici.

Cosa ne pensate di questa nuova funzione di verifica della privacy di Windows 11?