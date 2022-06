High on Life: rivelata la data d’uscita!

Sviluppato dal creatore di Rick e Morty e presentato al Summer Game Fest, High on Life ha una data d’uscita precisa. Vediamo insieme tutti i dettagli

Durante l’ultimo Summer Game Fest è stato presentato al pubblico il nuovo titolo di Squanch Games, High on Life. Sviluppato dal creatore di Rick e Morty, Justin Roiland, il titolo sarà uno sparatutto in prima persona a sfondo futuristico, che durante la sezione dedicata a Xbox e Bethesda Games ha sorpreso i fan per i suoi toni ironici e punk. In principio doveva essere un titolo per Stadia, invece High on Life sarà disponibile in esclusiva per Xbox e PC ed ora anche con una data d’uscita precisa.

High on Life ha una data d’uscita precisa!

Nel titolo in questione i giocatori vestiranno i panni di un cacciatore di taglie intergalattico che dovrà respingere un invasione aliena. Coadiuvato in tale impresa il giocatore avrà a disposizione una vasta gamma di armi parlanti e stravaganti a dir poco, che tra uno sparo e l’altro se ne usciranno con frasi comiche e battute sul protagonista, a marcare il lato ironico del titolo, come da copione per chi conosce i lavori di Justin Roiland. Durante il Summer Game Fest era stato indicato solamente il mese di ottobre come info sull’uscita del titolo, ma un recente tweet proprio della software house, ha indicato la data di uscita precisa di High on Life.

Quindi per mettere le mani su un titolo che sicuramente ci farà divertire e non poco, dovremo aspettare il 25 ottobre di quest’anno. E voi che ne pensate? Siete in attesa di questo titolo? O sulla vostra lista ne figurano altri? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Per seguire altre notizie sugli ultimi annunci da parte dei titoli che vi interessano rimanete sintonizzati su tuttoteK, mentre per acquistare giochi a prezzo scontato affidatevi ad Instant Gaming.