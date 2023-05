Foamstars: ecco il trailer di annuncio del nuovo sparatutto Square-Enix

Tra i molti dello PlayStation Showcase, l’annuncio di Square-Enix sorprende tutti: ecco il trailer di Foamstars, l’anti-Splatoon di Sony

Abbiamo sviscerato tutte le sorprese dello scorso PlayStation Showcase, ma a parte qualche rumor confermato l’annuncio di Square-Enix è stato un vero fulmine a ciel sereno: quello di Foamstars, il cui trailer già lo pone come un contendente alla corona di Splatoon. La variante tematica sul tema degli sparatutto in terza persona online, dopo l’inchiostro di Nintendo e i combattenti olografici di Fortnite, si basa tutto sulla schiuma e sulle bolle di sapone. Nel video di presentazione, che abbiamo incluso qui sotto, possiamo già intuire le dinamiche degli scontri: due squadre da quattro giocatori si fronteggiano in scontri dove sono le pistole ad acqua a farla da padrone. Vi lasciamo al filmato in questione.

Tutt’altro che un buco nell’acqua: Foamstars ci travolge come un’onda nel trailer di annuncio

Possiamo già ammirare alcune delle (presumiamo) skin di Foamstars in azione, mentre il trailer sfoggia fieramente le meccaniche di semi-costruzione che la schiuma comporta. Non abbiamo date di uscita di cui parlare, ma possiamo già confermare le piattaforme interessate: PS5 e PS4. Dal canto nostro, possiamo solo applaudire il colosso dei giochi di ruolo per l’approccio sperimentale con altri generi, dopo i risultati infelici riscossi da Balan Wonderworld e (in parte) Chocobo GP. Il team di sviluppo intende ad ogni modo parlare più in dettaglio del suo nuovo ambizioso progetto tra qualche tempo, quindi tutto ciò che possiamo fare è restare in attesa di saperne qualcosa di più.

