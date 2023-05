X-Men: Halle Berry e il ritorno di Tempesta

Halle Berry potrebbe essere prossima al ritorno nel ruolo di Tempesta; la nota mutante protagonista nei primi capitoli della saga X-Men. Scopriamo insieme i dettagli

Una scatto furtivo ed enigmatico, quello diffuso sui profili social da Halle Berry. Difatti, secondo quanto si evince e secondo quanto ipotizzato dai fan più attenti; Halle Berry potrebbe aver dato una grande anticipazione sul futuro degli X-Men all’interno del Marvel Cinematic Universe; e del suo possibile coinvolgimento nel ruolo della protagonista mutante, Tempesta.

Un look spavaldo che ha scatenato l’attenzione del web, dando il via ad una lunga serie di ipotesi.

patience takes practice 😉 pic.twitter.com/MpjSV84xuJ — Halle Berry (@halleberry) May 24, 2023

Halle Berry e il futuro degli X-Men nella MCU

Così Halle Berry, cattura l’attenzione del folto popolo del web; senza filtri e capelli sbarazzini al vento. Un gatto bianco tra le braccia. Il taglio color color argento non sembra lasciare alcun dubbio: la mutante Tempesta potrebbe presto ritornare. Già nel passato, la nota attrice hollywoodiana aveva espresso più volte l’interesse di approfondire la storia di Tempesta; conosciuta per aver vestito i panni protagonista della saga cinematografica degli X-Men. Da sempre legata alla saga; tra le speculazioni più probabili del web, il futuro degli X-Men nella MCU potrebbe presto definirsi.

Sulla questione si è espresso il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige:

Ovviamente la domanda è come introdurli e quando introdurli. Si tratta di qualcosa a cui stiamo lavorando da anni e finalmente lo sappiamo. Ma non possiamo ancora

Tuttavia, per i più attenti; lo scatto dell’attrice appare in concomitanza anche all’inizio di un’altra pellicola: Deadpool 3. Una mera coincidenza? Al momento ulteriori dettagli; né sul ritorno di Tempesta per gli X-Men, né di una sua partecipazione di Deadpool 3; non sono stati rivelati. Non vi resta che seguire tuttoteK per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv!

