Flashback 2: disponibile un nuovo trailer

Scopri i contenuti delle edizioni fisiche, in arrivo a novembre 2023 di Flashback 2, di cui è disponibile un nuovo trailer. Ecco tutti i dettagli in questa news dedicata

Il publisher Microids, Microids Lyon/Paris Studios e Paul Cuisset sono lieti di svelare un nuovo trailer per Flashback 2, il sequel del leggendario videogioco Flashback, uscito originariamente nel 1992. In uscita a novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (digitale), questo sparatutto platform, ricco di esplorazione, enigmi e, naturalmente, avventura, avrà anche una Collector’s Edition e una Limited Edition! Nel 1992, Flashback ha rivoluzionato i giochi d’azione e si è guadagnato una reputazione leggendaria, classificandosi tra i primi 100 migliori videogiochi della storia! Sviluppato dal creatore originale del gioco Paul Cuisset, in collaborazione con gli studi Microids di Lione e Parigi, Flashback 2 offrirà un’esperienza fedele all’universo di Flashback riunendo alcuni membri del team originale di Flashback, come Thierry Perreau per la progettazione del gioco e Raphaël Gesqua, il famoso compositore della versione Amiga di Flashback.

Flashback 2: trailer e dettagli sulle edizioni speciali

La Limited edition, che sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X, includerà:

Il gioco

Un’esclusiva Steelbook

La Colonna Sonora digitale di Flashback 2

La Collector’s Edition, in uscita su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, includerà:

Il gioco completo

Il videogioco Flashback originale in versione digitale

Una figure di 20cm di Conrad

3 litografie

Un’esclusiva Steelbook

Un badge unico

La Colonna Sonora digitale di Flashback 2

2 sticker adesivi

Nel 22° secolo, gli United Worlds si estendono in tutto il Sistema Solare, ma questa tranquillità è minacciata dall’invasione dei Morph guidata dal temibile Generale Lazarus. Alla ricerca del suo amico Ian, Conrad B. Hart si tuffa ancora una volta in un’avventura mozzafiato ricca di colpi di scena e rivelazioni con l’aiuto dei suoi pochi alleati, tra cui A.I.S.H.A., la sua iconica arma dotata di intelligenza artificiale! Flashback 2 uscirà a novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e in versione digitale su PC.

Per ulteriori novità e aggiornamenti continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata alle offerte del catalogo di Kinguin.