Per conoscere le proposte più innovative e performanti per la produzione cinematografica e televisiva l’appuntamento è al Microsalon AIC 2023 che si svolgerà presso Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano, presente anche FUJIFILM con il suo stand

Microsalon 2023 è un’importante vetrina di nuove tecnologie per il mondo del cineaudiovisivo, con le proposte più innovative e performanti per la produzione cinematografica e televisiva. Una manifestazione gratuita e sempre aperta sia a profesisonisti che amatori del mondo del “dietro le quinte”. Quest’anno si terrà a fine ottobre, nel weekend del 28 e 29 con la sua edizione 2023, a Milano.

FUJIFILM: presente al Microsalon 2023 a fine ottobre

Nello stand FUJIFILM si potranno scoprire e toccare con mano le ultime novità, tra cui la nuova ottica Duvo 25-1000, la fotocamera digitale Large Format GFX100 II con ottiche Premista e tutti gli altri obiettivi Fujinon per il mondo Cinema, come la serie Cabrio ed MK che comprende le versioni MKX18-55 e MKX50-135, specifiche per X Mount, come X-H2S, fotocamera mirrorless 6.2K.

Lo Staff FUJIFILM sarà a disposizione per mostrare tutte le novità e rispondere a alle domande legate al mondo Cinema e Broadcast. La Manifestazione è gratuita ed è indirizzata ai professionisti del settore, agli amatori, ma anche a un pubblico semplicemente interessato e incuriosito dal “dietro le quinte” della produzione cinematografica.

L’ingresso è gratuito ma è possibile ottenere un pass per accedere senza fila direttamente dal sito del Microsalon Italia. Per ulteriori informazioni su orari accesso anche con l’utilizzo di mezzi pubblici, qui trovate le indicazioni:

MICROSALON AIC 2023

Sabato 28/10 dalle ore 10 alle ore 21

Domenica 29/10 dalle ore 10 alle ore 18

SUPERSTUDIO PIÙ via Tortona, 27 – MILANO

Metro M2 Porta Genova