Final Fantasy XIV Online: un nuovo trailer presenta la patch 6.3

Con un nuovo trailer, Square Enix, ha presentato la nuova patch 6.3 di Final Fantasy XIV Online che andrà online il prossimo 10 gennaio 2023. Scopriamo i dettagli

Durante un nuovo episodio della trasmissione Letter from the Producer LIVE, Square Enix ha annunciato che la patch 6.3 di Final Fantasy XIV Online, intitolata “Gods Revel, Lands Tremble”, uscirà martedì 10 gennaio 2023 ed è stata presentata con un nuovo trailer. In seguito troverete anche tutti i dettagli relativi proprio al tanto atteso update.

Final Fantasy XIV Online: il trailer per la patch 6.3 e le novità introdotte

Grazie al nuovo trailer potrete vedere ciò che vi aspetta al lancio della patch 6.3 di Final Fantasy XIV Online, che include varie nuove attività, tra cui delle nuove missioni della storia principale, un raid dell’alleanza, un trial e altro ancora. Sono stati condivisi anche degli aggiornamenti previsti con la patch 6.35, che includono una nuova serie di tribal quest giornaliere e il prossimo capitolo della saga di Hildibrand. Ecco il trailer:

Di seguito è possibile trovare ulteriori dettagli sui contenuti della patch 6.3:

Nuove missioni della storia principale : nell’oscurità del Thirteenth, il Warrior of Light troverete una nuova alleata inaspettata: Zero, una creatura del vuoto con sembianze umane. Zero tornerà per un po’ di tempo al Source insieme al Warrior of Light, e, dopo essersi ripresi dai Trial più recenti, i due si prepareranno a continuare la loro ricerca di Azdaja. Tuttavia, una terribile minaccia ostacola il loro cammino…

: nell’oscurità del Thirteenth, il Warrior of Light troverete una nuova alleata inaspettata: Zero, una creatura del vuoto con sembianze umane. Zero tornerà per un po’ di tempo al Source insieme al Warrior of Light, e, dopo essersi ripresi dai Trial più recenti, i due si prepareranno a continuare la loro ricerca di Azdaja. Tuttavia, una terribile minaccia ostacola il loro cammino… Nuove missioni secondarie : potrete continuare Tataru’s Grand Endeavor e Tales of Newfound Adventure.

: potrete continuare Tataru’s Grand Endeavor e Tales of Newfound Adventure. Nuovo trial a 8 giocatori : una nuova sfida a difficoltà Normal o Extreme.

: una nuova sfida a difficoltà Normal o Extreme. Nuovo trial Unreal – Containment Bay P1P6 (Unreal): come al solito, il falso comandante è alla ricerca di nuove storie audaci e temerarie. Per soddisfare le sue richieste, dovrete andare indietro con i ricordi fino all’incredibile scontro con l’eikon Sophia. I ricordi sono ancora ben chiari, e vi troverete ad affrontare di nuovo la divinità, con la vostra vita appesa a un filo…

– Containment Bay P1P6 (Unreal): come al solito, il falso comandante è alla ricerca di nuove storie audaci e temerarie. Per soddisfare le sue richieste, dovrete andare indietro con i ricordi fino all’incredibile scontro con l’eikon Sophia. I ricordi sono ancora ben chiari, e vi troverete ad affrontare di nuovo la divinità, con la vostra vita appesa a un filo… Nuovo raid dell’alleanza a 24 giocatori : Myths of the Realm, Part 2: Euphrosyne.

: Myths of the Realm, Part 2: Euphrosyne. Nuovo raid Ultimate (patch 6.31) : sfiderete una temibile versione di Omega nella nuova battaglia Ultimate, che uscirà due settimane dopo la patch 6.3.

: sfiderete una temibile versione di Omega nella nuova battaglia Ultimate, che uscirà due settimane dopo la patch 6.3. Nuovo dungeon (Lapis Manalis): la visita a un villaggio abbandonato nascosto nel cuore delle montagne di Garlemald, dove gli abitanti una volta praticavano le arti dei reaper, si rivelerà molto più movimentata del previsto. Cosa scoprirete?

(Lapis Manalis): la visita a un villaggio abbandonato nascosto nel cuore delle montagne di Garlemald, dove gli abitanti una volta praticavano le arti dei reaper, si rivelerà molto più movimentata del previsto. Cosa scoprirete? Aggiornamenti al sistema di Duty Support : supporto per i dungeon rimanenti della storia principale di Heavensward (The Great Gubal Library, The Aetherochemical Research Facility, The Antitower, Sohr Khai, Xelphatol e Baelsar’s Wall), così da poterli completare insieme a un gruppo di PNG alleati.

: supporto per i dungeon rimanenti della storia principale di Heavensward (The Great Gubal Library, The Aetherochemical Research Facility, The Antitower, Sohr Khai, Xelphatol e Baelsar’s Wall), così da poterli completare insieme a un gruppo di PNG alleati. Aggiornamenti all’Island Sanctuary : vari miglioramenti generali, nuovi ranghi, raccolti, animali e altro ancora.

: vari miglioramenti generali, nuovi ranghi, raccolti, animali e altro ancora. Aggiornamenti al Gold Saucer : nuova mappa Leap of Faith.

: nuova mappa Leap of Faith. Vari aggiornamenti : un nuovo dungeon di caccia al tesoro, varie modifiche ai retainer, una nuova arena PvP Crystalline Conflict, nuove custom delivery e altro ancora.

: un nuovo dungeon di caccia al tesoro, varie modifiche ai retainer, una nuova arena PvP Crystalline Conflict, nuove custom delivery e altro ancora. Nuova Tribal Quest “Loporrits” : nuove missioni giornaliere per i Disciples of the Land. (PATCH 6.35)

: nuove missioni giornaliere per i Disciples of the Land. (PATCH 6.35) Nuovo Deep Dungeon (Eureka Orthos) : l’attesissimo successore del Palace of the Dead e di Heaven-on-High. (PATCH 6.35)

: l’attesissimo successore del Palace of the Dead e di Heaven-on-High. (PATCH 6.35) Somehow Further Hildibrand Adventures . (PATCH 6.35)

. (PATCH 6.35) Aggiornamento alle Manderville Weapon. (PATCH 6.35)

