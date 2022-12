Harry Potter: reboot in arrivo per l’indimenticabile saga?

Secondo alcuni rumors, Warner Bros. Discovery vorrebbe lavorare ad un reboot di una delle saghe più amate di tutti i tempi: Harry Potter

La notizia è ancora fresca, ma già ha fatto rimanere di sasso tutti i fan cresciuti con un’idea ben chiara di chi fossero Harry, Ron, Hermione e tutti gli altri personaggi che hanno trasformato la saga di Harry Potter in un cult. Un vero e proprio simbolo per la generazione dei Millennials, cresciuta con le avventure del maghetto; da allora il successo è stato intramontabile, tanto che gli adulti di oggi hanno ancora nel cuore questo mondo e se lo tengono ben stretto. L’amore per questa saga non si è fermato però ai bambini e ragazzi degli anni 2000, perché sono tanti i giovani nati negli anni successivi ad amare le gesta di Harry e dei suoi amici. Eppure, sebbene sia difficile da credere, per le nuove generazioni potrebbe non essere più così. Dopo l’annuncio di una serie tv, sembrerebbe infatti che la Warner Bros. stia lavorando ad un reboot della serie originale.

Le dichiarazioni di David Zaslav | Harry Potter reboot

I primi rumors avevano avuto origine a novembre, quando David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, aveva dichiarato:

La nostra idea è concentrarci sui franchise. Non facciamo un film di Harry Potter da 15 anni. I film di Harry Potter hanno fornito molti dei profitti della Warner Bros. Motion Pictures negli ultimi 25 anni. […] Quando hai un film in franchising, spesso puoi guadagnare da 2 a 3 volte la quantità di denaro che guadagni negli Stati Uniti perché ottieni uno slot. E un focus sui grandi film che sono amati, che spingono le persone a uscire di casa, Batman, Superman, Aquaman, se possiamo fare qualcosa con J.K. Rowling su Harry Potter andremo avanti, e poi Il Signore degli Anelli. Cosa stiamo facendo con Il trono di spade? Cosa stiamo facendo con molti dei grandi franchise che controlliamo? Siamo concentrati sui franchising.

Per gli amanti del cinema e delle saghe sopra citate queste parole potrebbero fare male, perché sarebbero la conferma di ciò che in molti sostengono da anni: spremere un prodotto di successo, per ricavarne il guadagno maggiore. Sappiamo bene che in molti casi questo tipo di ideologia ha portato alla creazione di prodotti che nulla avevano a che fare con gli originali, ma che la gente guardava comunque. Perché? Per amore dell’opera originale.

Le dichiarazioni di WDW Pro | Harry Potter reboot

Le voci su un possibile reboot di Harry Potter però non si fermano qui. Recentemente lo scoper e leaker WDW Pro in un tweet ha infatti sostenuto che uno dei prossimi obiettivi della Warner Bros. sarebbe proprio quello di dare nuova linfa vitale al franchise cinematografico della saga. WDW si è soffermato su questo possibile reboot:

Ciò potrebbe anche includere il recasting di alcuni dei ruoli che sono diventati iconici all’interno dell’universo di Harry Potter grazie ai principali attori e personaggi. […] Non stiamo parlando delle opere secondarie. Stiamo parlando della saga originale di Harry Potter. Sceglieranno un nuovo cast per Harry, Hermione, Ron. Ripartiranno da capo.

E voi? Sareste pronti a ripartire da zero e rivedere la saga senza gli storici attori che l’hanno resa un successo mondiale? Staremo a vedere, certamente, se avremo a disposizione altre news relative a questo possibile reboot di Harry Potter, non esiteremo ad aggiornarvi.

