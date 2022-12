Final Fantasy Pixel Remaster: annunciato ufficialmente per Switch e PS4 con periodo d’uscita

Grandi notizie da parte di Square Enix che finalmente ha annunciato che è in arrivo Final Fantasy Pixel Remaster con il periodo d’uscita ufficiale

Square Enix ha annunciato ufficialmente che Final Fantasy Pixel Remaster verrà lanciato prima del previsto, svelando un periodo d’uscita decisamente da tenere sott’occhio. Il titolo potrà essere gustato dai fan più accaniti dei primi capitoli di FF nella primavera del 2023 per PS4 e Nintendo Switch. Il gioco conterrà le remaster da Final Fantasy 1 al 6 e per chi non lo sapesse, è stato rilasciato per la prima volta per PC, iOS e Android lo scorso anno (sebbene Final Fantasy 6 sia arrivato a febbraio 2022).

Final Fantasy Pixel Remaster è in arrivo con un periodo d’uscita più vicina del previsto

Oltre al periodo d’uscita di Final Fantasy Pixel Remaster Square Enix ha svelato un’edizione speciale per i fan collezionisti. Infatti, oltre a venderli separatamente e come bundle digitale o fisico, è possibile ottenere la Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster -FF35th Anniversary Edition- tramite lo Square Enix Store. Questa edizione speciale include una versione fisica di Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection, una confezione regalo Anniversary Edition e un set di dischi che contengono la musica realizzata dal maestro Kazuko Shibuya. Inoltre, è presente anche un libro illustrato e otto personaggi in pixel art. Questa fantastico fantastico cofanetto è disponibile in quantità limitate per 259,99 dollari.

Oltre alla grafica 2D rinnovata, FF Pixel Remaster presenta una colonna sonora riarrangiata, un’interfaccia utente modernizzata, opzioni di battaglia automatica, bestiari e altro ancora. Non ci resta che attendere nuove informazioni da parte di Square per scoprire quale sarà la data precisa d’uscita del gioco.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.