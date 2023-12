The Legend of Zelda: l’attore Walker Scobell prenderebbe in considerazione il ruolo di Link

Emergono indiscrezioni su The Legend of Zelda: l’attore Walker Scobell potrebbe valutare l’idea di interpretare il ruolo del protagonista Link nel live-action tratto dal videogioco

The Legend of Zelda è un live-action che prende spunto dall’omonimo videogioco Nintendo, in cui avventura e azione si mescolano nella lotta tra il bene e il male. La trama è incentrata sul giovane Hylian di nome Link e sulla principessa Zelda che si scontrano con il re demone Ganon per proteggere la magica terra Hyrule. Il live-action esce a breve, per l’esattezza il 20 dicembre. In occasione della premiere, l’attore Walker Scobell ha parlato dell’eventualità di vestire i panni di Link.

The Legend of Zelda, l’interesse di Walker Scobell nei confronti del live-action

Il personaggio principale di The Legend of Zelda appartiene alla tribù degli Hylia, umani con le orecchie a punta. Indossa una tunica con cappuccio e cintura, e un paio di stivali, non parla mai nel corso delle sue avventure. La spada incantata impugnata da Link è nota con il nome di Master Sword simile a quella che l’attore Walker Scobell utilizza in Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, serie tratta dai libri di Rick Riordan. Ricevuta in dono dal Centauro Chirone, la spada magica si trasforma in una penna a sfera quando non viene impugnata.

A dire il vero non lo so. Non so se sarei interessato a interpretare Link. Ma se venissero da me, lo prenderei in considerazione al 100%. Mio padre adora Legend of Zelda. Giocava a quei giochi quando era più giovane.

Sono queste le parole a proposito del live-action The Legend of Zelda da parte dell’attore Walker Scobell. Il protagonista della serie Disney Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha raccontato di aver giocato a diversi videogiochi di The Legend of Zelda, tra cui Breath of Wild. Una passione che gli ha trasmesso suo padre, grande fan delle avventure epiche del noto videogioco Nintendo. Chissà se Walker Scobell sarà scelto per il ruolo di Link, noi glielo auguriamo!

