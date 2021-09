Far Cry 6: l’update next gen sarà distribuito gratis

Ubisoft ha confermato che offrirà completamente gratis l’update next-gen per Far Cry 6, l’atteso nuovo episodio della serie in uscita a breve

Per quanto sia il desiderio di tutta l’utenza, le modalità di distribuzione degli update next-gen per le produzioni crossgenerazionali non hanno ancora trovato uno standard unico, sin da quando PS5 e Xbox Series X/S sono giunte sul mercato lo scorso mese di Novembre. Sebbene ci siano alcuni publisher che hanno scelto una strategia di pricing talvolta discutibile (vedi Sony con Horizon Forbidden West, oppure Activision), fortunatamente esistono altri membri del settore che hanno optato per un approccio diametralmente opposto. Tra questi troviamo anche Ubisoft, che ha da poco annunciato che sarà possibile aggiornare gratis le versioni old gen di Far Cry 6.

Far Cry 6 si aggiorna gratis per next-gen

Dopo aver già optato per una simile strategia per le sue ultime produzioni, come Assassin’s Creed: Valhalla e Watch Dogs: Legion, anche il prossimo capitolo offrirà il passaggio da vecchia a nuova release in modo completamente gratuito. Pertanto tutti coloro che acquisteranno il gioco nei formati PS4 e Xbox One non dovranno sborsare altro denaro per ottenere le rispettive versioni current gen. La conferma giunge direttamente da un post comparso sull’account Twitter del publisher, che non potrà che fare la felicità dei giocatori.

Buy Far Cry 6 on Xbox One or PlayStation®️4 game and upgrade to the Xbox Series X|S or PlayStation®️5 version at no additional cost. — Far Cry 6 (@FarCrygame) September 7, 2021

Mancano oramai pochissime settimane al debutto nei negozi di Far Cry 6, la cui uscita è fissata per il prossimo 7 Ottobre, ma queste notizie non possono che fare piacere, soprattutto in un periodo in cui la questione sembra essere un argomento molto gettonato.

Prima di salutarvi, e rinnovarvi l’invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile nei formati PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. Nell’attesa, se siete in cerca di giochi a prezzo scontato, vi consigliamo di dare uno sguardo alle pagine di Instant Gaming.