Lords of the Fallen 2: arriva l’annuncio ufficiale

Confermando un rumor che abbiamo riportato neanche troppo tempo fa, oggi è giunto l’annuncio che in molti attendevano per Lords of the Fallen 2. Previsto per il 2026, il seguito ad opera di CI Games giungerà su Xbox Series X, PS5 ed Xbox Series S per quanto concerne il fronte console. È in quest’ambito che opererà CI Games, mentre su PC l’esclusiva sui diritti per “l’intero ciclo vitale del prodotto” spetta ad Epic Games. Sarà pertanto sul marketplace dei creatori di Fortnite che dovremo aspettarci la versione per mouse e tastiera, ma a quanto pare le due parti coinvolte stanno ancora negoziando l’accordo di pubblicazione. Ne sapremo di più in seguito, ma difficilmente dovremo attendere a lungo.

L’annuncio di Lords of the Fallen 2

Precedentemente noto come Project 3, l’ora ribattezzato Lords of the Fallen 2 farà leva sui punti di forza che hanno definito “riconoscimento ed appeal” del predecessore, stando al comunicato con cui è avvenuto l’annuncio. Il gioco è “costruito sulle fondamenta di un gameplay più ambizioso per mirare a un pubblico più ampio”, beneficiando dunque di “quanto appreso” con il precedente titolo. Sviluppato con Unreal Engine 5, il gioco potrebbe trarre profitto dal coinvolgimento di Epic Games anche al di fuori della pubblicazione. Che il sequel sia legato o meno a Death of the Fallen, marchio registrato a gennaio, resta ancora da vedere. Il predecessore ha riscosso un notevole successo lo scorso ottobre sulle stesse piattaforme; la nuova avventura, dal canto suo, ci farà attendere ancora un paio d’anni.

