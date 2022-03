Elden Ring: ecco qual è il livello massimo

Dopo circa un mese dall’uscita di Elden Ring finalmente è stato scoperto qual è il livello massimo che il nostro personaggio può raggiungere

L’ultima fatica realizzata da FromSoftware continua ad essere sotto i riflettori e non si finisce mai di scoprire cose nuove sul gioco. Ormai molti giocatori sono arrivati alla fine del titolo, potenziando nel miglior modo possibile il loro personaggio per ottenere la build finale che tanto desideravano. Molti si sono sempre chiesti se esiste un limite per livellare il loro personaggio e finalmente è stato scoperto che effettivamente esiste. Infatti, in Elden Ring è stato scoperto da poco qual è il livello massimo che il nostro personaggio può raggiungere.

Il livello massimo in Elden Ring non è più un mistero!

Con grande sorpresa, il livello massimo che si può raggiungere in Elden Ring è il 713. Considerate che per raggiungere il level cap significa portare tutti gli attributi, ovvero Vigore, Mente, Resistenza, Forza, Destrezza, Intelligenza, Fede e Arcano fino a 99, che si combinano con i 79 punti attributo iniziali quando creiamo il nostro protagonista (+1 punto per il livello della classe iniziale scelta). Quando avrete raggiunto il livello 713, non sarà più possibile potenziare nessun attributo, raggiungendo così il limite massimo disponibile.

Raggiungere il livello massimo vi porterà ad avere un personaggio veramente devastante, potrà utilizzare qualsiasi arma del gioco e infliggere moltissimo danno ai nemici. Sicuramente per arrivare a questo traguardo bisogna rimboccarsi le maniche ed avere molta pazienza. Infatti non basterà una sola run per arrivarci ma dovrete farne svariate per raggiungere il level cap del personaggio. Preparatevi perché saranno necessarie molte ore di gioco per raggiungere questo traguardo. Ricordiamo che Elden Ring è disponibile dal 25 febbraio 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.

Cosa ne pensate di Elden Ring? Siete sorpresi da questa scoperta? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.