Samsung al MWC 2023: ecco tutte le novità presentate dall’azienda

Samsung, multinazionale sudcoreana, presenterà i più recenti prodotti e servizi, tra cui Galaxy S23 Ultra e Galaxy Book3 Ultra, al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Spagna, dal 27 febbraio al 2 marzo 2023. I visitatori dello stand Samsung potranno toccare con mano le ultime innovazioni di Samsung Galaxy attraverso esposizioni coinvolgenti e interattive.

Le dichiarazioni dell’azienda | Samsung al MWC 2023

TM Roh, President e Head of Mobile eXperience (MX) Business di Samsung Electronics, ha così commentato le imminenti presentazioni.

In Samsung crediamo che il futuro dell’innovazione Galaxy risieda nell’impegno per la sostenibilità e nella collaborazione aperta con i partner. Al MWC di quest’anno siamo entusiasti di mostrare come le nostre ultime linee di prodotti, tra cui Galaxy S23 Ultra e Galaxy Book3 Ultra, rappresentino l’approccio di Samsung di creare nuove possibilità che migliorino la vita di tutti i giorni.

Esperienze epiche con prodotti e servizi avanzati | Samsung al MWC 2023

Le ultime innovazioni di Samsung stanno definendo un nuovo standard per le esperienze mobile premium, ulteriormente migliorate dal proprio ecosistema di prodotti e servizi. Al MWC 2023, Samsung mostrerà come la serie Galaxy S23 incarna il suo impegno per l’innovazione leader del settore, con esperienze epiche di cattura e creazione di contenuti e un design più eco-consapevole.

L’avanzato sistema di fotocamere della serie Galaxy S23 offre agli utenti la possibilità di esplorare la propria creatività, consentendo loro di catturare foto e video a livello davvero cinematografico. I visitatori dello stand potranno testare le caratteristiche della fotocamera di Galaxy S23 Ultra, tra cui la funzionalità Nightography che consente di scattare foto e video in condizioni di scarsa illuminazione, il sensore Adaptive Pixel da 200 MP che consente di ottenere foto con dettagli incredibili e ritratti di qualità superiore con AI Stereo Depth Map. La serie Galaxy S23 offre ai giocatori e ai content creator le prestazioni più veloci e potenti di sempre in casa Galaxy. I visitatori potranno sfidarsi in giochi da corsa presso lo stand e sperimentare le potenti prestazioni di gioco di Galaxy S23 Ultra.

Al centro dell’innovazione di Samsung Galaxy Ultra c’è l’esperienza connessa con l’ecosistema Galaxy potenziato. I visitatori possono esplorare le funzionalità di connessione tra telefono e PC con il nuovissimo Galaxy Book3 Ultra, che offre di passare velocemente e senza attriti da un dispositivo all’altro, da uno schermo all’altro e da un sistema operativo all’altro. I partecipanti al MWC possono inoltre scoprire il meglio dei servizi Samsung con demo per il coaching del sonno con Samsung Health su Galaxy Watch5, Samsung Wallet e la connessione e il controllo dei dispositivi domestici con SmartThings. Potranno anche esplorare le funzioni di privacy e le infinite opzioni di personalizzazione disponibili sui dispositivi Galaxy con One UI 5.1.

Le integrazioni di Samsung al MWC in collaborazione con i partner

Samsung crede nella collaborazione aperta e nel rapporto con i partner leader del settore per offrire le migliori esperienze ai propri clienti. Grazie a questo approccio, i visitatori potranno trovare Samsung in diversi stand di aziende partner durante il MWC di quest’anno. I visitatori potranno visitare l’Android Avenue (tra il padiglione 2 e il padiglione 3) per informarsi sui materiali eco-compatibili utilizzati nella serie Galaxy S23, personalizzare le notifiche audio degli ultimi smartphone Galaxy e persino scattare un selfie direttamente dal Galaxy Watch5 in esposizione.

Samsung sarà presente anche nello stand di Qualcomm (Padiglione 3, 3E10) dove i visitatori potranno verificare le prestazioni straordinarie di Galaxy S23 Ultra, dotato del nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Lo stand di Samsung Display (padiglione 2, 2K40) mostrerà la resistenza del vetro ultrasottile (UTG) utilizzato per il Samsung Galaxy Z Fold4. I visitatori potranno inoltre toccare con mano il display Dynamic AMOLED 2X, nitido e vivido, utilizzato nella serie Galaxy Book3.

Per celebrare il lancio dei nuovi prodotti, Samsung sarà presente con manifesti pubblicitari per la serie Galaxy S23, la serie Galaxy Book3 e la serie di dispositivi Galaxy nei punti principali della Fira Barcelona Gran Via, tra cui il grande cartellone pubblicitario, l’ingresso principale, i pali delle bandiere e i manifesti apposti all’esterno.

Lo stand Samsung MX (Hall3, 3I10) al MWC si trova nel padiglione 3 della Fira Barcelona Gran Via.

Cosa ne pensate di queste novità in casa Samsung?