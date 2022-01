Quantic Dream: forse in sviluppo un nuovo gioco fantasy medievale

Vari progetti sembrano occupare gli sviluppatori di Quantic Dream, e tra essi potrebbe forse esserci un gioco ambientato in quello che pare essere un mondo fantasy e medievale

Nonostante lo studio di David Cage avesse stretto un rapporto piuttosto importante con PlayStation, da diverso tempo le strade delle due aziende si sono divise. Dopo aver realizzato Detroit: Become Human, avendolo in seguito rilasciato anche su piattaforme esterne alle console di Sony, venne poi sancita la conclusione della collaborazione esclusiva, portandola ad assumere così uno status d’indipendenza e lasciando dunque spazio a diversi scenari.

Negli ultimi due anni la software house di Heavy Rain e Beyond Two Souls non ha rilasciato alcun nuovo titolo, ma ha comunque avuto modo di espandere la presenza dello studio in zone esterne alla Francia, aprendo ufficialmente una nuova sede in Canada. Inoltre, di recente Quantic Dream ha anche confermato di star lavorando a un titolo di Star Wars, denominato Star Wars Eclipse, e secondo le ultime indiscrezioni questo potrebbe essere solo l’inizio: sembra infatti che sia in programma anche un nuovo gioco, che presenterebbe stavolta un’ambientazione fantasy e medievale.

Il nuovo gioco dai connotati fantasy di Quantic Dream

Le informazioni riguardo questo nuovo gioco di Quantic Dream provengono da un leaker che avrebbe già diffuso in passato importanti dettagli inerenti il progetto di Star Wars: si parla, come premesso nelle righe precedenti, di un titolo fantasy che andrà ad unirsi alla serie di titoli in produzione. Si tratterebbe di un Tripla A sviluppato dallo studio con sede a Parigi, e le informazioni riguardo la sua possibile “natura” svelano come esso sarà un gioco “basato sullo humor”, qualunque cosa ciò significhi. Secondo il leaker, quest’opera si fonderà sulla tech demo di “The Dark Sorcerer” mostrata nel corso dell’evento PlayStation dell’E3 2013, e dovrebbe essere “più avanzato di Star Wars: Eclipse”. Anche in questo caso, non viene ben chiarito cosa si intenda esattamente.

– Coming to PC aswell

– Based on narrative interactivity

– Medieval Fantasy

– Non-linear storyline

– Story written by David Cage

– Quantic Dream Paris is in difficulty to hire people for this game (aswell for SW: Eclipse ofc) — AccountNGT (@AccNgt) January 8, 2022

Quest’ultima affermazione lascia però alcune perplessità sul leak, poiché alcuni giorni fa si era già parlato di come Quantic Dream sembrasse avere le mani più che occupate con lo sviluppo di Star Wars: Eclipse, trovandosi anche a corto di personale specializzato nella realizzazione di un titolo così diverso dalle opere precedentemente realizzate. Sia come sia, il leaker rivela come il nuovo gioco di Quantic Dream potrebbe essere un titolo cross-generazione, in arrivo anche su PC, e al contrario della nuova IP fantascientifica esso rimarrebbe fedele allo stile narrativamente interattivo che caratterizza lo studio, con una storia non lineare e scritta dallo stesso David Cage. Ad ogni modo, ricordando come Detroit: Become Human sia nato prendendo ispirazione dalla tech demo “Kara” uscita nel 2012, non è poi così difficile immaginare che ciò possa accadere anche con le altre demo dello studio.

