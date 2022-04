eFootball PES 2022: ecco la data d’uscita dell’aggiornamento 1.0

Dopo mesi di attesa, Konami ha finalmente svelato la data d’uscita del nuovo aggiornamento di eFootball PES 2022

A partire dal 2021, Konami ha rinominato l’iconica serie di PES, che ha accompagnato l’utenza negli ultimi venticinque anni facendo da valido concorrente a titoli sulla stessa linea d’onda, come ad esempio FIFA. Giunti nel 2022, adesso questa serie ha preso il nome di “eFootball PES”, andando a ritrasformare l’intero franchise puntando soprattutto nel settore eSport. Tuttavia, il rilascio di eFootball 2022 avvenuto a settembre 2021 non ha portato molti riscontri positivi da parte della community, tutt’altro: la versione di lancio si era rivelata spoglia di contenuti, piena di bug e decisamente deludente rispetto agli standard che erano stati posti con i titoli che sono sempre stati sfornati da Konami negli scorsi anni. E nonostante l’azienda avesse promesso di risolvere i problemi in eFootball 2022 con un aggiornamento, la data d’uscita del suddetto si è fatta attendere per molti mesi.

La data d’uscita del nuovo aggiornamento di eFootball 2022

In una nuova dichiarazione sull’account Twitter ufficiale di eFootball 2022, Konami ha deciso di rivolgere alcune parole sulle novità introdotte, oltre ad informare i giocatori anche della data d’uscita ufficiale dell’aggiornamento in arrivo, indicato come la versione 1.0 del titolo. Il publisher afferma di aver lavorato nella risoluzione dei bug, sistemando il bilancio del gioco e aggiungendo nuovi elementi per renderlo più godibile per i giocatori. Sarebbe stata aggiunta la nuova modalità di gioco titolata “Dream Team”, che consentirà all’utenza di “poter costruire la loro squadra e affrontare altri Dream Team provenienti da tutto il mondo”. Inoltre, sul sito ufficiale di eFootball 2022 Konami ha anche voluto esprimersi per quanto riguarda le pessime valutazioni ottenute al rilascio del gioco. Il publisher dice di essere stato troppo concentrato nel far uscire il gioco nella data stabilita, perdendo così uno degli elementi più importanti tra tutti: la qualità.Il team di sviluppo, da allora, avrebbe lavorato in gran forza per riottenere la fiducia degli appassionati della popolare serie calcistica, e allo stesso tempo avrebbe cercato di rendere il titolo ancora migliore per la community.

We are pleased to announce that the update (version 1.0.0) for eFootball™ 2022 will be released on 14th April 2022. — eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022

Sono stati aggiunti nuovi comandi e numerosi elementi (sia difensivi che offensivi). Da quanto emerge sul sito, queste modifiche includerebbero delle alterazioni sulla difesa, il passaggio e i controlli per tirare. Tra i feedback ricevuti, la maggior parte riguardava la difesa: in particolare, molti si sono lamentati della difficoltà che si avrebbe nel difendere e riottenere possesso palla. Dopo aver analizzato la questione, è stato deciso di cambiare il pulsante delle impostazioni per rendere la difesa più intuitiva; sarà anche aggiunta la possibilità di premere i tasti che erano disponibili nelle edizioni precedenti della serie. In più, verrà inserito anche un comando che permetterà di riavere il possesso palla in un modo più proattivo. Insomma, Konami sembra decisa a riprogettare profondamente il gioco per vincere nuovamente l’entusiasmo dei fan, e tutte queste novità saranno disponibili una volta che la versione 1.0 sarà resa disponibile, quindi a partire dal 14 aprile.

