Bandai Namco Aces: nasce il nuovo studio fondato dalla collaborazione tra Bandai Namco e ILCA

Bandai Namco Entertainment e ILCA hanno realizzato un nuovo studio chiamato Bandai Namco Aces, quali sorprese ci attendono?

Bandai Namco Entertainment Inc. e ILCA Inc. sono liete di annunciare la creazione di una nuova società dal nome Bandai Namco Aces Inc., con sede a Tokyo, Giappone. Bandai Namco Entertainment Inc. ha accresciuto la propria competenza nella produzione grazie a serie iconiche come TEKKEN e ACE COMBAT, mentre ILCA, Inc. ha le capacità tecniche per produrre contenuti di alta qualità usando tecnologie all’avanguardia.

Nasce Bandai Namco Aces, nuovo studio al lavoro sulla serie di ACE COMBAT

Segnaliamo inoltre come il nuovo studio Bandai Namco Aces sia di proprietà per il 51% di Bandai Namco e per il restante 49% appartiene a ILCA, con questa profonda alleanza che permetterà all’azienda giapponese di produrre dei contenuti per console e PC contraddistinti da una qualità molto più alta rispetto al passato. La costituzione e gli obiettivi dell’azienda sono stati spiegati sul suo sito web ufficiale:

Con la recente notevole crescita del mercato globale dei giochi, la domanda di giochi più di fascia alta è in aumento. Su questa base, al fine di fornire giochi di fascia alta che superino le aspettative dei fan di tutto il mondo, abbiamo deciso di fondare una nuova società per rafforzare le nostre capacità di sviluppare giochi con una modalità iper-fotorealistica.

Sotto la denominazione di “Aces”, come rappresentazione di chi è il migliore o il leader in ogni campo, il nuovo studio sfrutterà le competenze di entrambe le aziende e continuerà a produrre contenuti profondi, di alta qualità e destinati a durare, inclusi quelli per la serie ACE COMBAT. Attualmente non si sa molto del prossimo Ace Combat, tranne che è stato sviluppato su Unreal Engine 5. Ace Combat 7: Skies Unknown ha venduto oltre tre milioni di copie dal suo lancio nel gennaio 2019.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi.