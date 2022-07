Come controllare i dispositivi dei figli adolescenti: 5 migliori app Android per monitoraggio parentale

I figli al giorno d’oggi entrano in contatto con il mondo del web prestissimo e questo può esserne un bene, ma anche un male. Ecco perché vi spieghiamo come controllare i dispositivi dei figli adolescenti con 5 app Adroid per il parental control

Le app per il parental control possono rendere l’attività genitoriale più facile e meno stressante. Con il rapido progresso della tecnologia, tenere i bambini lontani dai dispositivi elettronici sta diventando sempre praticamente impossibile. D’altra parte orma è dato per scontato che telefoni cellulari e tablet possano rivelarsi utili per i bambini, in particolare per la loro istruzione e per le loro relazioni sociali, a condizione che i genitori controllino a quali contenuti vengono esposti tramite Internet i dispositivi dei figli per non perdere il controllo della situazione. È qui che le applicazioni e gli strumenti di monitoraggio parentale possono rivelarsi preziosi per i genitori.

Gli strumenti di monitoraggio consentono ai genitori di tenere sotto controllo ciò che i figli fanno sui loro telefoni e, in una certa misura, anche di controllare l’uso dei dispositivi elettronici. In questo articolo andremo a scoprire 5 delle migliori app Andorid per il monitoraggio parentale. Ma prima di entrare nel vivo della questione, parliamo dell’importanza del parental control.

Perché i genitori dovrebbero monitorare i telefoni dei figli?

Ci sono diversi motivi per cui monitorare i telefoni e le attività online dei vostri figli può essere utile. Potete tenere i vostri figli al sicuro da contenti dannosi su Internet, come bulli, hacker, adescatori online e altro ancora. Ecco cinque motivi per cui dovreste monitorare i telefoni dei vostri figli:

Proteggerli dal cyber-bullismo Proteggerli dagli adescatori online Salvaguardare le loro informazioni personali da malintenzionati Proteggerli dal furto di identità Limitare il tempo trascorso sullo schermo

Se avete deciso di monitorare l’attività online o telefonica di vostro figlio, dovete installare un’app di monitoraggio sul suo dispositivo Android. In seguito, potrete usufruire delle numerose e utili funzioni che queste app hanno da offrire.

Le 5 migliori app Android per il monitoraggio parentale

1. EvaSpy

EvaSpy possiamo definirlo il miglior software di monitoraggio parentale, grazie alla sua interfaccia semplice, ai controlli e alle funzionalità complete e alla sua convenienza. L’applicazione monitora l’attività dell’utente e consente di sapere esattamente cosa ha fatto l’utente in un determinato lasso di tempo. L’applicazione consente di visualizzare i tasti premuti, i file multimediali riprodotti, le applicazioni utilizzate, i siti web visitati, di ascoltare le telefonate e leggere le chat sulle applicazioni social, in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo. Può anche aiutarvi a bloccare siti web e app indesiderate senza dover accedere fisicamente al dispositivo. Una volta installata l’applicazione sul telefono di vostro figlio, sarete in grado di monitorare la sua attività online utilizzando un account online sicuro.

L’applicazione è molto facile da utilizzare e anche i genitori non esperti di tecnologia possono imparare a usarla senza problemi. Potete anche controllare le chiamate di vostro figlio e leggere i suoi messaggi su WhatsApp, Facebook, Viber, Instagram, Telegram e Snapchat. Questo strumento di monitoraggio è tutto ciò che un genitore preoccupato potrebbe desiderare. Oltre a tutte queste funzioni, l’app EvaSpy consente ai genitori di tenere sotto controllo la galleria dei telefoni dei figli. Inoltre, consente di bloccare applicazioni e siti web indesiderati per evitare che il bambino sia esposto a contenuti dannosi su Internet. Ovviamente si può monitorare senza che il bambino lo sappia.

2. OurPack

OurPact è uno strumento di monitoraggio gratuito eccellente per i genitori moderni. L’applicazione offre molte funzioni utili, tra cui il monitoraggio delle attività sul web, l’impostazione di limiti al tempo di utilizzo del dispositivo o delle app, il blocco manuale, la concessione controllata dell’accesso a Internet e alle app sul telefono e una funzione di localizzazione che consente ai genitori di tenere traccia della posizione dei propri figli. Non sono molte le app di monitoraggio che consentono di tracciare la posizione, ed è questo che distingue OurPact da altri strumenti di monitoraggio parentale.

È possibile essere sempre al corrente degli spostamenti dei propri figli e proteggerli dai problemi. Oltre a questo, consente anche di bloccare gli sms e di filtrare il web. Potete Bloccare tutti i siti web VM18 o dannosi e proteggere il vostro bambino dalle minacce online. Grazie al controllo del tempo trascorso sullo schermo e alla pianificazione dell’accesso agli SMS, potete assicurarvi che vostro figlio non sprechi tutto il suo tempo utilizzando il telefono. La cosa migliore è che le funzioni di base di OurPact sono assolutamente gratuite. Solo per le funzioni premium è necessario pagare un canone mensile.

3. FamilyTime

Con numerose funzioni per il monitoraggio e la tracciabilità dell’attività online dei bambini, FamilyTime è uno strumento completo che fa al caso vostro. L’app comprende tutte le funzioni necessarie per tenere sotto controllo le attività dei vostri figli, compresa l’impostazione del tempo dedicato allo schermo, l’ora di andare a letto, l’ora dei compiti e così via. Inoltre, è possibile attivare la ricerca sicura e bloccare i contenuti pornografici dal telefono dell’adolescente. Il filtro web consente ai genitori di personalizzare l’uso di Internet per i propri figli.

Se non volete che vostro figlio acceda a determinate applicazioni o siti web, potete filtrarli. FamilyTime è dotato anche di funzioni di geofencing e di localizzazione. Con la funzione GeoFencing è possibile contrassegnare determinati luoghi, come “casa” e “scuola”, e ricevere avvisi quando il bambino visita i luoghi contrassegnati. È inoltre possibile seguire gli spostamenti del bambino con la funzione di localizzazione. Questa applicazione offre praticamente tutto ciò di cui un genitore può aver bisogno da un’applicazione di controllo parentale.

4. Bark

Bark è un vero e proprio cane da guardia online per il telefono e l’attività online di vostro figlio. L’applicazione dispone di un cruscotto completo che vi permette di controllare quasi completamente ciò che i vostri figli vedono e utilizzano sul loro telefono e per quanto tempo. Se siete preoccupati per il comportamento dei vostri figli sui social media o se temete che possano frequentare le persone sbagliate, Bark è il modo perfetto per mettere a tacere tutte le vostre preoccupazioni.

Si possono monitorare le piattaforme di social media, gli SMS, le e-mail, le visite ai siti web e la cronologia del browser dell’utente. Grazie agli avvisi, sarete avvisati tempestivamente di ogni potenziale minaccia o problema. Il rilevamento dell’app 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantisce che nulla sfugga alla vostra attenzione. Scaricando l’app, potete gestire il tempo trascorso sullo schermo da vostro figlio e molto altro ancora.

5. Qustodio

Qustodio è uno strumento di controllo e monitoraggio parentale all-in-one che risponde a tutte le esigenze dei genitori preoccupati. Da un’unica dashboard, potete gestire ciò che i vostri figli vedono su Internet e controllare il loro comportamento online utilizzando i vari strumenti e le funzioni di cui è dotata l’applicazione. Dal filtraggio dei siti web all’impostazione di limiti di tempo e al blocco delle app, potete insegnare ai vostri figli le buone abitudini digitali e consentire loro di avere un rapporto sano con i telefoni e la tecnologia.

Invece di proibire l’uso dei telefoni, è possibile personalizzare i contenuti online per garantire che il bambino consumi solo contenuti appropriati e salutari. L’applicazione consente anche di monitorare le chiamate e i messaggi e di localizzare i figli, quindi Qustodio fa molto di più che tracciare le attività online dei bambini. Con questa app è possibile gestire anche l’elenco dei contatti del bambino. Qustodio potrebbe essere un po’ costosa rispetto ad altre applicazioni, ma vale ogni centesimo.

Tabella comparativa

Problemi psicologici legati all’uso delle app per genitori

Le ricerche sulla genitorialità hanno dimostrato che il monitoraggio delle attività online dei figli non necessariamente porta a un miglioramento del comportamento. Essere estremamente severi nei confronti del tempo trascorso davanti allo schermo e dell’uso di Internet può portare a un atteggiamento autoritario da parte dei genitori, che non è detto raccolga i risultati sperati da chi utilizza questa strategia. Ma ci sono altri modi, più salutari, in cui i genitori possono usare queste app per aiutare i loro figli invece di soffocarli. Ecco alcuni consigli che potrebbero aiutare i genitori a utilizzare le app di monitoraggio in modo più efficace:

Installare app utili per il bambino

Parlate con i vostri figli delle loro attività e abitudini online e informateli su come cambiarle.

Parlate con i vostri figli dei pericoli dei social media e di come devono stare attenti su Internet.

Non date ai vostri figli telefoni o tablet fino all’età giusta o finché non sono pronti.

È legale usare le app di monitoraggio parentale per seguire le attività dei bambini?

Poiché i genitori sono i tutori legali dei minori di 18 anni, nessuna legge impedisce loro di monitorare il comportamento online dei figli. I genitori possono legalmente tenere sotto controllo le persone con cui i loro figli parlano online e controllare la cronologia del loro browser. Inoltre, i genitori possono seguire la posizione dei figli mentre sono fuori casa e monitorare i tasti premuti sui loro computer e telefoni. In qualità di genitori preoccupati, avete il diritto di tenere d’occhio i vostri figli e di assicurarvi che non cadano in trappole online o che non vengano influenzati in modo sbagliato dai telefoni o da Internet. Poiché tali misure impediscono ai bambini di mettersi nei guai o di farsi manipolare da elementi dannosi online, i genitori possono installare un’app di monitoraggio sui dispositivi dei loro figli. Tuttavia, è consigliabile un uso etico del software.

L’utilizzo di un’app di monitoraggio parentale è il metodo preferito da quasi tutti i genitori per monitorare le attività online dei propri figli. Attualmente non esistono leggi che vietino ai genitori di controllare il comportamento dei figli su Internet. Poiché i genitori hanno la tutela legale dei loro figli e sono responsabili di tutto ciò che fanno online, hanno il diritto di assicurarsi che i loro figli non facciano un uso improprio di Internet o siano esposti a contenuti dannosi.

Quali sono i fattori da considerare prima di scegliere un’app di monitoraggio parentale?

La maggior parte delle app di monitoraggio parentale oggi sono a pagamento. È quindi necessario fare una ricerca prima di investire denaro in un’applicazione. Ecco alcuni elementi da considerare prima di acquistare un’app di monitoraggio.

Prezzo : Le app di questo tipo sono solitamente a pagamento su base mensile o annuale. Prima di investire in un’app, fate una ricerca sui prezzi di tutte le migliori app di monitoraggio parentale e verificate quale si adatta al vostro budget.

: Le app di questo tipo sono solitamente a pagamento su base mensile o annuale. Prima di investire in un’app, fate una ricerca sui prezzi di tutte le migliori app di monitoraggio parentale e verificate quale si adatta al vostro budget. Caratteristiche : Alcune app offrono più funzioni di altre, ma i loro prezzi sono altrettanto elevati. Elencate tutte le funzioni che volete che l’app abbia e scegliete di conseguenza lo strumento di monitoraggio più adatto.

: Alcune app offrono più funzioni di altre, ma i loro prezzi sono altrettanto elevati. Elencate tutte le funzioni che volete che l’app abbia e scegliete di conseguenza lo strumento di monitoraggio più adatto. Modalità nascosta: La maggior parte dei genitori preferisce spiare l’attività online dei propri figli senza che questi lo sappiano. Per questo motivo, alcune app sono dotate di funzioni di modalità nascosta. Se volete tenere d’occhio in modo furtivo le attività online di vostro figlio, assicuratevi che l’app scelta abbia una modalità nascosta.

Quali sono le funzioni indispensabili di un’app per il controllo parentale?

Le app per il controllo parentale offrono oggi un’ampia gamma di funzioni che possono rendere il monitoraggio più completo e più semplice per i genitori. Ecco 3 caratteristiche che l’app che state considerando di acquistare DEVE AVERE.

Limiti di tempo : Il limite di tempo per lo schermo è un’utile funzione delle app di controllo parentale che consente di stabilire per quanto tempo i bambini possono utilizzare i loro telefoni. Una volta raggiunto il limite di tempo, l’app blocca automaticamente il telefono o Internet.

: Il limite di tempo per lo schermo è un’utile funzione delle app di controllo parentale che consente di stabilire per quanto tempo i bambini possono utilizzare i loro telefoni. Una volta raggiunto il limite di tempo, l’app blocca automaticamente il telefono o Internet. Blocco di app e siti web : Alcune applicazioni o siti web possono rivelarsi dannosi per la mente di un bambino. Naturalmente, nessun genitore vorrebbe che i propri figli utilizzassero tali applicazioni o siti web. Ecco perché un’applicazione di controllo parentale deve avere una funzione di blocco delle app o dei siti web. In questo modo si impedisce al bambino di accedere ai contenuti che non si vuole che veda.

: Alcune applicazioni o siti web possono rivelarsi dannosi per la mente di un bambino. Naturalmente, nessun genitore vorrebbe che i propri figli utilizzassero tali applicazioni o siti web. Ecco perché un’applicazione di controllo parentale deve avere una funzione di blocco delle app o dei siti web. In questo modo si impedisce al bambino di accedere ai contenuti che non si vuole che veda. Blocco delle chiamate : È un ulteriore vantaggio se l’app blocca anche le chiamate, i messaggi e alcuni contatti.

: È un ulteriore vantaggio se l’app blocca anche le chiamate, i messaggi e alcuni contatti. Account sicuro e semplificato: Se avete più di un figlio con un telefono, non vorrete creare più account, perché la gestione di più account può essere difficile. Alcune app consentono di aggiungere e gestire più dispositivi. Con un account semplificato, potete gestire i telefoni di tutti i vostri figli. Assicuratevi di controllare il limite di dispositivi di un’app prima di acquistarla.

