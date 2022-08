eFootball Championship Open: fra i vincitori anche un italiano!

Nelle scorse ore, Konami ha divulgato i risultati finali e i vincitori dell’eFootball Championship Open e, fra questi, troviamo anche un nostro connazionale: scopriamo insieme tutti i dettagli

Bisogna ammetterlo: l’inizio di carriera di eFootball, la virata free-to-play che Konami ha deciso di intraprendere accantonando PES, è stato senza dubbio quantomeno disastroso. Uno stato di lancio impietoso è stato ancor più macchiato dalla mancanza di aggiornamenti successivi, arrivati decisamente troppo tardi, che però sono riusciti a riportarlo ad un decoro quanto meno accettabile. Il rivale di FIFA 22, insomma, è partito col rallentatore, ma questo non gli vieta di diventare, con gli anni a venire, un’ottima proposta per gli appassionati di calcio stufi di pagare titoli a prezzo pieno annualmente.

Si è concluso, nelle scorse ore, il torneo eFootball Championship Open, una competizione che ha messo nello stesso stadio (virtuale) i migliori giocatori di eFootball da tutto il mondo, che si sono sfidati nella loro specifica regione, suddivisi per piattaforma di riferimento. La competizione è amatoriale e l’ingresso per partecipare è gratuito. I giocatori sono stati suddivisi in tre aree geografiche specifiche: Asia, Europa ed Africa, America (Nord e Sud). Ciascuna regione è stata poi ulteriormente suddivisa per piattaforma, ossia PlayStation, Xbox, PC e piattaforme mobile. Sei giocatori per piattaforma, nello specifico due per regione, sono stati selezionati per le World Finals, che hanno visto sfidarsi in match 1v1 i migliori giocatori. Fra questi, possiamo ricordare Muchait del Galatasaray, Gagliardo28 dell’AS Roma e Nezka, MVP del torneo, dell’AS Monaco.

Vediamo insieme i vincitori dell’eFootball Championship Open

I vincitori del torneo, suddivisi per piattaforma, li trovate nell’elenco qua sotto. Ci fa piacere sottolineare che il vincitore della piattaforma Xbox è xNaples17x, che ha commentato in merito:

Sono davvero entusiasta di questa grande esperienza. È stato molto difficile per me, perché ho giocato contro giocatori molto forti, quindi la soddisfazione è ancora più grande.

I vincitori dell’eFootball Championship Open sono i seguenti:

PlayStation: Futefacil10

Xbox: xNaples17x

PC (Steam): Verdy_Takaki_

Piattaforme Mobile: ig_asgard_azizi

Avete seguito il torneo? Che cosa ne pensate dello stato dei lavori del titolo di Konami? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!