Questo mondo non mi renderà cattivo: il teaser e la data d’uscita ufficiale della serie di Zerocalcare

Netflix rivela il nuovo teaser e la data d’uscita ufficiale della serie, Questo mondo non mi renderà cattivo; secondo lavoro di Zerocalcare. Composta da 6 episodi totali, disponibile a partire dal 9 giugno sulla nota piattaforma

In arrivo il prossimo 9 giugno sulla piattaforma Netflix, la nuova serie animata firmata Zerocalcare, dal titolo, Questo mondo non mi renderà cattivo. Difatti, dopo il successo ottenuto con il primo progetto Strappare lungo i bordi; Zerocalcare si è cimentato in un secondo lavoro da lui stesso scritto e diretto, definito ancora più coinvolgente, bizzarro e colorato.

Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing; la serie sarà composta da 6 episodi totali dalla durata di mezz’ora, è sarà arricchita dalle vicissitudini e turpiloqui interiori, legati alla personalità dell’artista. Scopriamo di seguito il nuovo teaser ufficiale condiviso da Netflix.

Questo mondo non mi renderà cattivo: il mondo descritto nella serie animata di Zerocalcare

Come si evince dal nuovo teaser ufficiale rilasciato; ancora una volta Zerocalcare ci travolgerà nel suo universo narrativo, composto dalla profonda riflessione sul significato della vita e la ricerca continua di un posto nel mondo. Protagonisti ancora una volta nella serie Questo mondo non mi renderà cattivo; i personaggi storici già incontrati, pronti a condurci nella fitta rete di parole, paranoie e flussi di coscienza improvvisi. Fanno così il loro ingresso scena Sarah, Secco, l’Armadillo e la coscienza di Zero (anche questa volta doppiata dal celebre Valerio Mastandrea). Ad aggiungersi in questa lista di amici creativi e disadattati; anche il personaggio inedito di Cesar.

Attraverso un linguaggio caratteristico e ben costruito, la storia prende forma ad attorno un unico grande tema centrale, ovvero: la difficoltà di rimanere sé stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Un titolo che diventa mantra e fonte di auto-convinzione per non abbandonare i propri ideali in un mondo che ci disegna tutti uguali; traendo la sua ispirazione da un brano di un cantautore romano. Ecco qualche dettaglio in più sulla trama di Questo mondo non mi renderà cattivo

Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo

