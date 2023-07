Challengers di Luca Guadagnino aprirà il Festival di Venezia 2023

Sarà il Challengers di Luca Guadagnino con Zendaya ad aprire, fuori concorso, il Festival di Venezia 2023 il 30 agosto

Nel film, definito una “commedia sexy”, l’attrice Zendaya interpreta una tennista prodigio, legata a un marito e a un ex, entrambi campioni ora in difficoltà. Sarà dunque Challengers con Zendaya, diretto da Luca Guadagnino, ad aprire l’80° Festival del Cinema di Venezia il 30 agosto al Palazzo del Cinema. Il film, co-interpretato dall’attrice con Josh O’Connor e Mike Faist, sarà presente fuori concorso e ha già fatto discutere dal momento della pubblicazione del primo trailer, per via di un menage a trois la cui efficacia mediatica è potenziata dalla popolarità di Zendaya.

Challengers, la trama del film con Zendaya diretto da Luca Guadagnino che aprirà il Festival del Cinema di Venezia 2023

Challengers segue le vicende di Tashi Duncan (Zendaya), prodigio del tennis sposata con un campione in debacle, Art (Mike Faist). Tashi progetta per Art una ripartenza nel Challenger Tour, dove però partecipa un altro tennista in difficoltà, Patrick (Josh O’Connor), ex di Tashi e miglior amico di Art. Sport, ambizione, sentimenti e attrazione si fondono e confondono in una vorticosa storia. Luca Guadagnino, che con questo film firma il suo primo lavoro interamente americano (MGM/Amazon negli Usa, Warner Bros nel resto del mondo) definendo il suo lavoro con queste parole:

Una coraggiosa storia moderna di energia giovanile, amore e potere. […] Zendaya, Josh e Mike sono completamente originali, freschi, portano un’energia nuova che non avete mai visto prima. Non vedo l’ora che il pubblico del Lido balli sulle note della colonna sonora di Trent [Reznor] e Atticus [Ross], nella serata d’apertura dell’80ma edizione della Mostra.

Il direttore artistico del festival Alberto Barbera dice di Challengers:

Con mano leggera e sicurezza sportiva, Guadagnino non pone limiti alla sua energia creativa in questo film, dove affronta argomenti come l’amore, l’amicizia e la rivalità maschile, portando in vita un film coinvolgente che colpisce, pieno di ironia, sensualità e generosità. Cinema nella sua forma più pura.

