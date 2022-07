Beyerdynamic lancia i nuovi auricolari true wireless Free Byrd

Quest’oggi, Beyerdynamic ha lanciato i suoi nuovi auricolari true wireless Free Byrd TWS con ANC e custodia di ricarica Qi

Beyerdynamic (qui per maggiori informazioni sull’azienda) il marchio audio preferito dagli amanti della musica di tutto il mondo,sta finalmente entrando nella categoria degli auricolari true wireless con il rilascio di Free BYRD. I nuovissimi auricolari TWS sposano l’amata qualità del suono premium di beyerdynamic con un linguaggio di design che ricorda il classico plettro per chitarra. Combinando l’esperienza degli specialisti audio di beyerdynamic e la produzione di livello mondiale,

Free BYRD offre ai consumatori esperienze sonore beyerdynamic significative ovunque e in qualsiasi momento. Free BYRD rimane fedele alla leggendaria qualità audio di beyerdynamic e offre funzionalità intelligenti come il facile abbinamento Bluetooth, la cancellazione attiva del rumore (ANC) e fino a 11 ore di durata della batteria. I nuovi auricolari Beyerdynamic Free BYRD sono disponibili da oggi al prezzo di euro 229,00 nello store online beyerdynamic e su Amazon.

Nuovi auricolari true wireless Free Byrd TWS

Il rilascio di Free BYRD segna la prima volta che l’azienda ha portato il suo suono premium genuino, progettato e sviluppato a Heilbronn, in Germania, su auricolari true wireless compatti. L’ossessiva attenzione di beyerdynamic alla qualità del suono e ai dettagli è fondamentale in ogni prodotto lanciato sul mercato e non è stata fatta eccezione per i suoi primi auricolari true wireless.

Non siamo la prima azienda a rilasciare auricolari true wireless,

ha affermato Edgar van Velzen, CEO di beyerdynamic. Che continua affermando:

Tuttavia, siamo i primi a rilasciare veri auricolari wireless SOUND con “MOSAYC. Attenzione ai dettagli con la personalizzazione del suono Mimi. Siamo orgogliosi di aver privilegiato la qualità del suono rispetto alle pressioni del mercato e, con questo tempo impiegato, abbiamo raggiunto con successo un nuovo livello di sviluppo nelle prestazioni del suono. Offrendo agli appassionati di audio il perfetto paio di auricolari TWS in-ear che hanno un aspetto e una sensazione eccezionali come suonano.

L’esclusivo design acustico, il potente driver da 10 mm e i più recenti codec adattivi aptX e AAC creano un suono dettagliato con alti brillanti e bassi potenti. Che tu ascolti musica, guardi le ultime serie o giochi durante un pendolarismo, il motore di Free BYRD è all’altezza del compito.

Dettagli

L’ANC digitale integrato con tecnologia ibrida offre agli appassionati di musica un’esperienza sonora con una qualità costante e nessun rumore ambientale fastidioso. Vuoi sentire il mondo intorno a te? Il rumore ambientale può essere facilmente miscelato tramite la modalità Trasparenza, così puoi passare da un paesaggio sonoro coinvolgente a una conversazione significativa con un semplice tocco degli auricolari. La chiave delle classiche prestazioni audio beyerdynamic è una vestibilità comoda e sicura. I consumatori possono scegliere tra cinque diversi auricolari in silicone progettati dagli specialisti dell’acustica di beyerdynamic. Ciò per garantire la migliore vestibilità possibile con particolare attenzione all’ergonomia in-ear. Sono inclusi tre auricolari aggiuntivi in ​​memory foam per l’uso durante le attività sportive, mentre Free BYRD è resistente agli schizzi con certificazione IPX4 per proteggere dal sudore durante gli allenamenti estremi o dalla pioggia mentre sei in movimento.

L’intelligibilità del parlato di BYRD durante le telefonate o le riunioni rimane della massima qualità, anche in un ambiente rumoroso, grazie all’inclusione della tecnologia Qualcomm dual 2-mic cVc. Un totale di quattro microfoni, due ciascuno sugli auricolari sinistro e destro del Free BYRD, offrono chiamate telefoniche naturali. Con Google Fast Pair, gli auricolari si connettono ai dispositivi Android in pochi secondi, mentre le opzioni di connessione Bluetooth sono disponibili su dispositivi iOS, Mac OS e PC. Le certificazioni di Amazon e Apple aggiungono anche gli assistenti vocali “Hey Alexa” e “Hey Siri” a Free BYRD.

Altre modalità di utilizzo

I giocatori e i fan della serie adoreranno la modalità a bassa latenza di Free BYRD che garantisce una perfetta sincronizzazione tra immagine e suono. Il Light Guide System aiuta a facilitare le diverse operazioni dell’utente, come la modalità di associazione Bluetooth, utilizzando LED di diversi colori. BYRD può anche essere collegato all’innovativa e aggiornata app MIY di beyerdynamic. Il “MOSAYC – Attenzione ai dettagli con la personalizzazione del suono Mimi”, eleva il suono del Free BYRD al livello successivo. Dopo un test di ascolto di soli due minuti, il suono e le impostazioni delle cuffie possono essere personalizzate all’interno dell’app e completamente adattate al profilo uditivo del singolo utente. Inoltre, l’equalizzatore offre la personalizzazione del contenuto audio secondo le proprie preferenze con i preset. L’app può essere utilizzata anche per mantenere gli auricolari aggiornati con la tecnologia più recente tramite aggiornamenti del firmware over-the-air.

Durata extra della batteria

Gli auricolari Beyerdynamic Free BYRD hanno una durata della batteria extra lunga fino a 11 ore dopo una singola carica. Per la ricarica, gli auricolari possono essere riposti in qualsiasi momento nella base di ricarica/custodia compatta, alimentati tramite USB-C o pad wireless Qi. Se gli utenti hanno fretta, una ricarica rapida di 10 minuti offre fino a 70 minuti di piacere d’ascolto.

Disponibilità e Costi

Gli auricolari true wireless Beyerdynamic Free BYRD sono disponibili in Black o Grey e sono disponibili a partire da oggi al costo di euro 229,00 dallo store beyerdynamic o da Amazon.

E voi? cosa ne pensate di queste nuove cuffie true wireless Free Byrd TWS ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).