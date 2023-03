NVIDIA: in arrivo i Game Ready Driver

In arrivo i Game Ready Driver di NVIDIA per Atomic Heart e THE FINALS. L’aggiornamento porta con sé DLSS 3, Reflex, NVIDIA RTXGI e la RTX Video Super Resolution basata su intelligenza artificiale

NVIDIA annuncia oggi l’arrivo di un nuovo GeForce Game Ready driver che porta il DLSS 3 di NVIDIA per Atomic Heart e THE FINALS (disponibile in beta dal 7 Marzo). Questo nuovo driver introduce anche il supporto alla tecnologia RTX Video Super Resolution (VSR), che utilizza l’intelligenza artificiale. Così riesce a migliorare la qualità di qualsiasi video trasmesso in streaming tramite i browser Google Chrome e Microsoft Edge installati su dispositivi con GPU GeForce RTX serie 30 e 40.

Game Readt Driver per Atomic Heart con NVIDIA DLSS 3

Atomic Heart è stato lanciato il 21 Febbraio! Gli utenti GeForce hanno da subito ottenuto prestazioni ai vertici della categoria, con il supporto del gioco per NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLSS 2 e NVIDIA Reflex. Grazie alle nuove schede GeForce RTX 4090, il DLSS 3 abilitato e il 4K a 184 FPS, le prestazioni di gioco aumentano del 90% e dell’80% con una RTX 4080 a 146 FPS. Con una GeForce RTX 4070 Ti a 1440p e DLSS 3 le prestazioni aumentano del 62%, funzionando con impostazioni massime a oltre 160 FPS. Infine il DLSS 3 può anche aiutare a migliorare l’esperienza di gioco anche in scenari legati alla CPU.

THE FINALS Beta

THE FINALS di Embark Studios è un titolo sparatutto free-to-play ambientato in un mondo altamente distruttivo, che rende ogni partita unica. L’attesissimo gioco è anche ricco di tecnologie NVIDIA, tra cui:

NVIDIA Reflex : Reflex riduce la latenza del sistema fino al 55%, rendendo il gameplay ancora più reattivo, consentendo alle azioni di svolgersi più velocemente nel gioco. In sparatutto competitivi come THE FINALS, Reflex offre ai giocatori un vantaggio competitivo che può fare la differenza tra vincere e perdere.

: Reflex riduce la latenza del sistema fino al 55%, rendendo il gameplay ancora più reattivo, consentendo alle azioni di svolgersi più velocemente nel gioco. In sparatutto competitivi come THE FINALS, Reflex offre ai giocatori un vantaggio competitivo che può fare la differenza tra vincere e perdere. NVIDIA DLSS : tecnologia basata sull’intelligenza artificiale che permette di massimizzare le prestazioni.

: tecnologia basata sull’intelligenza artificiale che permette di massimizzare le prestazioni. NVIDIA RTXGI: viene utilizzato per calcolare con precisione luce e ombra quando all’interno di un gioco gli edifici vengono fatti saltare in aria ed i muri crollano. RTXGI utilizza il ray tracing con accelerazione hardware per produrre istantaneamente un’illuminazione globale più ricca e realistica. I giocatori possono abilitare la modalità dinamica di RTXGI per sperimentare la luce che rimbalza realisticamente nell’ambiente, reagendo ai comandi di distruzione e interagendo con Il fumo ed i detriti. Il 7 Marzo sarà disponibile la nuova versione beta chiusa, che offre ai giocatori la possibilità di provare THE FINALS prima del suo lancio entro la fine dell’anno.

Super risoluzione video NVIDIA RTX disponibile ora

RTX Video Super Resolution è un upscaler AI che consente ai possessori di GeForce di guardare video su display 1440p o 4K con nitidezza potenziata dall’AI. Le GPU GeForce RTX serie 30 e 40 elaboreranno i video a bassa risoluzione riprodotti sui browser Chrome o Edge per migliorare la qualità del video. Combinando la potenza dei Tensor Core NVIDIA con tecniche di Intelligenza Artificiale per l’elaborazione delle immagini, il VSR affina e migliora in modo intelligente le caratteristiche e i bordi dell’immagine. RTX VSR funzionerà sulla maggior parte dei video riprodotti in un browser. Che si tratti di una sessione di streaming su Twitch o YouTube o di contenuti di app di streaming come Netflix, Disney+ o Hulu.

Nuovi giochi supportati dalla GeForce Experience

La GeForce Experience consente ai giocatori di configurare istantaneamente le opzioni di gioco per l’hardware del proprio sistema. Offrendo un gameplay fluido e ottimizzato. NVIDIA annuncia oggi l’arrivo dell’aggiornamento per ben 7 nuovi titoli, aggiungendosi all’ampia lista composta da oltre 1000 giochi che già supportano la nostra ultima versione del drive:

Atomic Heart

Company of Heroes 3

Hogwarts Legacy

PERISH

Sons Of The Forest

The Settlers: New Allies

Warlander

Informazioni sui Game Ready driver di Nvidia

I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza di gioco perché sono ottimizzati in collaborazione con gli sviluppatori. Inoltre son ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware desktop e laptop per assicurare le massime prestazioni e affidabilità. Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato creato come metodo per fornire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build e driver di giochi prima della release.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi Game Ready driver di NVIDIA ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).