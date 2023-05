Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball Z Fighters: record di copie vendute!

Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball Z Fighters raggiungono un vero e proprio record di copie vendute. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Bandai Namco Europe è lieta di annunciare che DRAGON BALL XENOVERSE 2 e DRAGON BALL FighterZ, due giochi per console basati sul celebre franchise di DRAGON BALL, hanno entrambi superato i 10 milioni di copie vendute nel mondo. I due titoli hanno fatto segnare un nuovo record di vendite per i giochi di DRAGON BALL su console. DRAGON BALL XENOVERSE 2 è un gioco per console lanciato nel 2016 che consente di combattere a fianco di Goku e i suoi amici.

Il gioco offre una vasta gamma di esperienze a tutti i fan di DRAGON BALL, oltre a vantare il maggior numero di personaggi giocabili tra i titoli attuali di DRAGON BALL con un massimo di ben 129 personaggi (includendo i DLC a pagamento). Sette anni dopo il lancio, il gioco ha un milione di utenti attivi al mese, con molti fan che continuano a utilizzarlo in tutto il mondo. DRAGON BALL XENOVERSE 2 continuerà a essere aggiornato e migliorato per offrire un’esperienza sempre più profonda e duratura.

Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball Z Fighters: copie vendute e dettagli sui titoli

DRAGON BALL FighterZ è un picchiaduro lanciato nel 2018 che consente di rivivere i classici combattimenti in stile DRAGON BALL, grazie a spettacolari effetti speciali e animazioni di alta qualità. È stato il titolo di DRAGON BALL a raggiungere più velocemente i 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo fin dal lancio del primo gioco per console del franchise. Ha anche conquistato numerosi riconoscimenti, come quello di “Miglior picchiaduro” ai Game Awards del 2018. Nell’agosto del 2022, il DRAGON BALL FighterZ World Tour ha organizzato una serie di tornei online e offline a cui hanno partecipato giocatori di tutto il mondo.

Per celebrare il superamento dei 10 milioni di copie vendute da parte di entrambi i giochi e come segno di ringraziamento ai fan di tutto il mondo, sarà disponibile una speciale missione assalto e una campagna d’accesso in DRAGON BALL XENOVERSE 2, mentre in DRAGON BALL FighterZ sarà aggiunta una nuova sfida per le partite classificate e sarà possibile accedere ai personaggi dei DLC gratuitamente per un periodo limitato e in determinati intervalli dal 9 maggio al 22 giugno.

