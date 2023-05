BIOSTAR: presentata la nuova scheda madre B760NH-E

BIOSTAR presenta la nuova scheda madre B760NH-E. Altamente efficiente ed affidabile, si adatta in maniera perfetta sia all’uso lavorativo che a quello occasionale

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, è lieta di presentare l’ultima scheda madre B760NH-E. Progettata sulla base del chipset Intel B760, la scheda madre B760NH-E supporta tutti i processori Intel Core di 12a/13a generazione nel pacchetto LGA1700. Eccellente per l’uso professionale e occasionale. La scheda madre B760NH-E è dotata di tecnologie avanzate BIOSTAR come A.I FAN, A.I TP Control, Digital PWM e Dr. MOS. È ideale per gli utenti che amano svolgere attività di base come la navigazione sul Web, le operazioni commerciali, il consumo di contenuti occasionali o persino i giochi.

Dettagli sulla nuova scheda madre BIOSTAR B760NH-E

La scheda madre B760NH-E supporta 2-DIMM DDR5 fino a 64 GB di memoria, PCIe 5.0, PCIe M.2 4.0 (64Gb/s) e HDMI con risoluzione 4K. Ed ancora LAN 2,5GbE, USB 3.2 Gen2 Type C e supporta i moduli WiFi 6 e 6E (nessuna scheda WiFi inclusa). Queste caratteristiche rendono il B760NH-E estremamente efficiente e affidabile per le aziende che richiedono affidabilità e prestazioni stabili.

Progettata per gli utenti che desiderano prestazioni potenti senza sacrificare lo spazio, la scheda madre B760NH-E ha un fattore di forma Mini ITX, compatto e poco ingombrante. Dotata di un pannello I/O posteriore completamente popolato con diverse porte, è in grado di soddisfare le esigenze informatiche di diversi utenti. Con 2 porte per antenna WIFI, 1 porta per tastiera/mouse PS/2, 1 porta HDMI, 1 porta DP, 1 porta USB 3.2 (Gen1), 2 porte USB 3.2 (Gen2), 2 porte USB 2.0 e 3 jack audio. La scheda madre offre agli utenti la possibilità di collegare senza problemi le periferiche e i dispositivi desiderati.

Caratteristiche

Caratteristiche come le porte dell’antenna WIFI forniscono una connettività affidabile per i dispositivi wireless. Inoltre, le porte HDMI/DP e le porte audio alimentate dal chipset ALC1220-VB offrono grafica e audio ad alta risoluzione per un’esperienza audiovisiva coinvolgente. B760NH-E di BIOSTAR è una scelta eccellente sia per l’uso professionale che per quello occasionale, grazie alla sua tecnologia avanzata e alle sue caratteristiche ad alte prestazioni. Il compatto fattore di forma Mini ITX offre agli utenti una soluzione salvaspazio senza sacrificare le prestazioni o le opzioni di connettività. L’impegno di BIOSTAR per la qualità e l’innovazione garantisce che la scheda madre B760NH-E sia una scelta affidabile ed efficiente per gli utenti alla ricerca di una soluzione informatica ad alte prestazioni per uso professionale o occasionale che duri nel tempo.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova scheda madre BIOSTAR B760NH-E ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).