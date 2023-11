F-Zero 99: modalità classica in arrivo, funzionerà come l’originale su SNES

Captain Falcon viaggia così veloce da andare indietro nel tempo fino allo SNES: ecco la modalità classica, in arrivo per F-Zero 99

Se la penultima puntata della nostra guida a Mario Kart 8 Deluxe vi ha messo voglia di mettervi al volante su Nintendo Switch ma senza alcun idraulico di mezzo, F-Zero 99 potrebbe fare al caso vostro: gli abbonati a Nintendo Switch Online riceveranno la modalità classica domani stesso, 29 novembre, per gareggiare come ai tempi dell’originale su SNES. In modo analogo a quanto avvenuto in passato con Tetris 99, anche qui gli elementi da battle royale vengono meno in favore di un’esperienza più autentica. Si gareggerà comunque online, ma il numero di partecipanti sarà ridotto a una più ragionevole ventina. Potete vedere i contenuti della versione 1.1.0 nel tweet nipponico qui sotto.

F-Zero 99 si fa retrò: ecco la modalità classica, degna del primo capitolo su SNES

Naturalmente, con la rimozione degli elementi da battle royale sono automaticamente esclusi anche l’attacco avvitato e, soprattutto, l’Aerostrada con cui sorvolare gran parte delle più ostiche curve di ogni circuito. Non sarete nemmeno in grado di aumentare la vostra riserva di energia facendo esplodere gli altri malcapitati, anche se le spinte turbo saranno disponibili ad ogni giro completato. Siccome però Nintendo non fa mai le cose a metà, la modalità classica limiterà l’inquadratura ai… beh, classici quattro terzi, al posto dell’ormai onnipresente widescreen in 16:9. Il battle royale è limitato esclusivamente agli iscritti a Nintendo Switch Online, e ciò si estende anche ai capitoli passati della serie.

Ora sta a voi dirci la vostra: darete una chance al titolo, o vi limiterete a giocare nei panni di Captain Falcon in Smash?