Death Stranding: è ufficiale, il gioco è in arrivo su Game Pass

Dalla croce azzurra a quella verde: Death Stranding arriva su PC tramite Game Pass, e l’attesa non sarà neanche tra le più proibitive

Abbiamo riso molto dell’assurdità dello scenario, ma ora l’ilarità lascia spazio alla gioia più sincera: sì, il magnum opus di Hideo Kojima è in arrivo su Game Pass, ora che Microsoft ha ufficializzato la piattaforma prevista per un pacco prezioso come Death Stranding. Il “simulatore di corriere Amazon” sarà sul servizio in abbonamento della rivale di Sony già da settimana prossima. Si parla, per la cronaca, di martedì 23 agosto. Chiaramente, precisiamo che si tratta della versione PC del suddetto servizio, che tecnicamente non conta come concorrente del titano azzurro. Si tratta comunque di uno scenario da “se me lo avessi detto due anni fa”.

Death Stranding X Game Pass: la croce sta per una console innominabile

Gli abbonati a Game Pass riceveranno la versione originale di Death Stranding, anziché la più recente edizione Director’s Cut. Pubblicata da 505 Games, questa riedizione risale a luglio 2020, più o meno otto mesi dopo la sua incarnazione originaria di esclusiva PS4. Il publisher non detiene i diritti per le versioni console, quindi no: non vedremo il gioco su Xbox in tempi brevi. L’annuncio su Twitter ha ufficializzato quanto l’account ha già lasciato intendere poco tempo fa. Vi lasciamo al post interessato, che siamo sicuri entrerà (nel suo piccolo) nella storia videoludica.

special delivery pic.twitter.com/GRTxRbDPEu — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) August 19, 2022

La “consegna speciale” è già stata oggetto di diverse allusioni negli scorsi giorni. Del resto, la foto profilo dell’account ha incluso gli scenari del gioco, dando ai fan modo di attendere con trepidazione la conferma ufficiale giunta oggi. Di certo, è una notizia in meno per cui attendere la ormai imminente Gamescom. Per ora, in quanto a Kojima, si “sa” solo che stia lavorando a diversi progetti. Uno di essi è, dopo diverse supposizioni in merito, un nuovo titolo per Xbox via cloud, in collaborazione con Microsoft. In quanto al mondo di gioco di cui parliamo oggi, la lingua lunga di Norman Reedus ha lasciato intendere che un sequel sia in cantiere.

