Le opzioni binarie sono per un rischio o no? Gran parte dell’attenzione qui è sulla discussione dei concetti di opzione più basilari e sulla costruzione da lì

L’altro obiettivo principale è guidare la tua comprensione di come funzionano le opzioni. Tale conoscenza ti consente di utilizzare le opzioni in modo efficace.

È facile per qualcuno che si considera un educatore di opzioni dire alle persone che dovrebbero acquistare opzioni call quando si aspettano un aumento del prezzo del titolo sottostante e acquistare put quando si prevede un calo. Tuttavia, questo sarebbe un enorme disservizio per quei lettori. C’è molto di più nell’usare le opzioni che indovinare se le azioni si sposteranno al rialzo o al ribasso. A proposito: trarre profitto da queste congetture è molto più difficile di quanto sembri.

Le opzioni sono state inventate come strumenti di riduzione del rischio. Per essere più specifici, sono stati creati per spostare il rischio da coloro che vogliono evitare troppi rischi a coloro che sono disposti (a pagamento) ad accettarlo. Se questo suona come se le opzioni possono essere utilizzate come polizze assicurative, è perché possono. La maggior parte dei nuovi arrivati ​​nel mondo delle opzioni non viene mai introdotta a quel concetto di riduzione del rischio e quindi finisce per utilizzare le opzioni come farebbe un giocatore d’azzardo. Ti incoraggiamo a utilizzare le opzioni come qualcuno che desidera meno rischi quando investe nel mercato azionario.

La decisione finale su come utilizzare le opzioni spetta a te. Il nostro compito è essere certi che i lettori comprendano la differenza tra speculare e coprire il rischio, in modo che possano prendere decisioni intelligenti. Pertanto, la maggior parte degli articoli si riferisce a modi per generare profitto con meno rischi (cioè con meno soldi in gioco).

Se preferisci speculare, allora considera di imparare come funzionano le opzioni binarie. Potresti voler assicurarti di conoscere molto bene le opzioni binarie e i loro rischi prima di investire. Ci sono anche molti broker che ti permetteranno di fare trading di opzioni binarie. Prima di decidere su quale piattaforma fare trading, sarebbe meglio dare un’occhiata alla differenza tra i broker: https://www.binaryoptions.com/it/broker/.

Prevenzione del rischio vs speculazione

Quando acquisti un’assicurazione per i proprietari di casa, stai scommettendo con la compagnia di assicurazioni. A pagamento, noto anche come premio, la compagnia di assicurazione garantisce di fornire denaro per sostituire la tua casa in caso di distruzione. Non ti aspetti di vincere la scommessa. In effetti, speri che la polizza assicurativa scada inutilizzata. Tuttavia, acquisti un’assicurazione quando non puoi permetterti di sostituire la tua casa se accade l’imprevisto. Quindi acquisti un’assicurazione per la tranquillità che offre.

Un azionista avverso al rischio può fare lo stesso. Pagando un premio per l’acquisto di un’opzione put, l’azionista è garantito (per tutta la vita dell’opzione) che il valore del titolo non può scendere al di sotto di un certo livello di prezzo (il prezzo di esercizio dell’opzione). Come spesso accade con l’assicurazione per la casa, il tempo passa, la polizza assicurativa decade o l’opzione put scade e il costo dell’assicurazione della proprietà si perde. La domanda per la maggior parte delle persone è se quel costo valesse la tranquillità che offre. La risposta è quasi sempre “sì” quando si ha a che fare con una casa.

Il punto di questa discussione è essere certi che tu ne sia consapevole.

Gli acquirenti put tendono a presentarsi in due varietà. Investitori conservatori che possiedono azioni e trader aggressivi che sono disposti a scommettere che il prezzo delle azioni diminuirà.

I venditori di put speculano quasi sempre (questo non è il momento di parlare di eccezioni) scommettendo che il prezzo del titolo non diminuirà, o almeno che non diminuirà abbastanza da comportare una perdita monetaria.

Chiamate coperte

Per ridurre il rischio quando si investe, ci sono diverse strategie di opzioni che dovrebbero soddisfare le tue esigenze, tra cui la scrittura di chiamate coperte e la vendita di put nudi garantiti da contanti. Dobbiamo ricordare che l’acquisto di put come assicurazione quando possiedi azioni non è una buona scelta. È una scelta popolare perché gli investitori non si sforzano di comprendere le opzioni come dovrebbero prima di fare i loro primi scambi di opzioni.

Se preferisci speculare, ti incoraggiamo a riconoscere il rischio connesso. Il punto principale è che dovresti evitare di correre un rischio illimitato quando è così facile limitare il rischio con ogni operazione.