Dead Space Remake: annunciata una nuova Livestream

Dead Space Remake tornerà a mostrarsi a breve in una nuova Livestream. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Come era stato già anticipato negli scorsi mesi di quest’anno, a breve potremo dare una nuova occhiata al tanto atteso remake di Dead Space in una nuovissima Livestream. Il titolo, attualmente in sviluppo presso Motive Studios, si era mostrato l’ultima volta lo scorso marzo, con una diretta incentrata in particolare sulla parte tecnica relativa al comparto audio del gioco. Ora sembra proprio che Electronic Arts abbia deciso di svelarci altre interessanti novità sul titolo in arrivo, per la gioia di tutti i fan.

Ecco la data della nuova Livestream dedicata a Dead Space Remake

Una nuovissima Livestream dedicata a Dead Space Remake è ufficialmente in arrivo fra qualche giorno. Ogni diretta trasmessa ci ha mostrato un nuovo scorcio sul titolo, che si propone come un’esperienza sì fedele al capitolo originale del 2008, ma allo stesso tempo promettendo diverse meccaniche rinnovate. Perciò è facile intuire quanto sia trepidante l’attesa per questo nuovo evento in arrivo.

Il titolo della diretta, come annunciato dalla software house, è “Crafting the Tension” e questa volta pare sarà incentrato sul comparto artistico del gioco. Con ogni probabilità, sarà dunque possibile scoprire di più sul design dell’oscuro universo di gioco (e sui vari gli elementi che lo compongono), nel quale potremo immergerci al lancio del titolo, che dovrebbe avvenire nella prima parte del 2023. Per scoprire cosa il team si sviluppo ha in serbo per i fan non resta che sintonizzarsi per la diretta questo giovedì 12 maggio 2022, alle ore 19:00.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire?